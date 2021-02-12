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«Крепостная» отправилась покорять Японию

12 февраля
2021 год

Новости кино >>
12 февраля 2021
Сериал «Крепостная» показывают на японском телеканале Ginga. Об этом сообщает пресс-служба компании FILM.UA, которая занималась производством проекта.

«Крепостная» отправилась покорять Японию
фото: www.ch-ginga.jp

Костюмированная драма о судьбе крестьянки, воспитанной как благородная барышня, транслируется под названием «Пленная любовь» (囚われの愛), с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами. Перед релизом японский телеканал выпустил трейлер и создал отдельный сайт, где можно найти фотографии и синопсисы серий.

В конце января начался показ драмы на телеканале Izaura TV в Венгрии. А этой весной ожидается премьера в Южной Корее.

«Крепостная» начала осваиваться на международном рынке в 2019-м. За это время ее увидели зрители Латинской Америки и Балканских стран. Проект стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал. В США он доступен на VOD-сервисе Amazon Prime.
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