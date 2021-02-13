«257 причин, чтобы жить» покажут в Западной Европе

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Весной костюмированную драму увидят и зрители Южной Кореи.

12 февраля

На START состоялась премьера короткометражки «Зарница» об ученице кадетского корпуса

Это первый оригинальный проект сервиса, снятый по итогам конкурса «Быстрый старт».