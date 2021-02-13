«257 причин, чтобы жить» покажут в Западной Европе

Европейское подразделение Sony Pictures Entertainment купило драмеди для своих каналов Sony AXN в Нидерландах и Sony в Германии. Также сделка заключена с международным дистрибьютором проекта — компанией Beta Film, которая продала права на показ крупнейшему в Португалии телеканалу RTP и медиахолдингу All Media Baltics в Латвии.
Премьера первого сезона «257 причин, чтобы жить» состоялась в марте 2020 года на START, а второй сезон вышел на платформе в ноябре. По сюжету Женя Короткова потратила несколько лет на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот здоровая Женя никому не нужна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, где записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Она добавляет 257-ю — «найти любовь» — и отправляется на поиски счастья.
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