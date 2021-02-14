Элизабет Мосс сыграет жену Фрэнсиса Форда Копполы

Элизабет Мосс
воплотит образ жены Фрэнсиса Форда Копполы
Элинор в картине Барри Левинсона
о работе над знаменитой гангстерской сагой Фрэнсиса Форда Копполы
«Крёстный отец
», сообщает Deadline
.
«Я давно хотел с ней поработать и очень взволнован тем, что она присоединилась к фильму. Каждая роль Элизабет просто исключительная», —
признался режиссёр.
В качестве Копполы в будущем фильме предстанет Оскар Айзек
, а Джейк Джилленхол
сыграет продюсера Роберта Эванса
.
В ленте, основанной на сценарии Эндрю Фаротта
, переработанном Левинсоном, речь пойдёт о том, с какими проблемами столкнулся Коппола при создании шедевра. В частности, зрителям поведают, как тяжело было уговорить продюсеров взять на роль Дона Корлеоне Марлона Брандо
и утвердить Аль Пачино
в образе Майкла Корлеоне. Найдёт отражение и ситуация с выбором локации, поскольку режиссёр хотел снимать в Нью-Йорке, хотя в романе и сценарии Марио Пьюзо
действие разворачивается в Канзас-Сити. Будут затронуты и переговоры с реальными мафиози, которым сильно не понравилось, что их грязные дела будут показаны в фильме от большой голливудской студии.
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