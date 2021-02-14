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Робот Флоренс Пью убьёт свою хозяйку в фильме от Apple

14 февраля
2021 год

Новости кино >>
14 февраля 2021
Флоренс Пью досталась главная роль в фантастической ленте «Долли» от Apple. Согласно Deadline, фильм, пока не получивший зелёного света, находится на стадии отшлифовки сценария и поисков режиссёра.

Робот Флоренс Пью убьёт свою хозяйку в фильме от Apple
фото: Matt Winkelmeyer / Getty Image

Над сценарием, основанным на одноимённом рассказе Элизабет Беар, работают Ванесса Тейлор и Дрю Пирс. Пью на пару с Тейлор выступают в качестве исполнительных продюсеров.

Зрителей ожидает картина, сочетающая в себе судебную драму и научную фантастику. По сюжету роботизированная «кукла-компаньон» убивает свою хозяйку, а затем шокирует мир, заявляя о своей невиновности и прося адвоката.
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