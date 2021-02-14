Мишель Родригес отправится в «Подземелье драконов»

Мишель Родригес
и Джастис Смит
составят компанию Крису Пайну
в новой киноэкранизации культовой настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелье драконов
»), уверяет THR
.
Для Родригес это не первое появление в адаптациях игровых вселенных. Она играла в двух частях «Обители зла
» и первой «Бладрейн
». Её персонажа Летти также можно увидеть в провалившейся видеоигре «Форсаж: Перекрёстки
», вышедшей в 2020 году. Кроме того, актриса подарила свой голос героиням таких игр, как True Crime: Streets of LA
, Driv3r
, Halo 2
, Avatar: The Game
и Call of Duty: Black Ops II
. А Смит засветился в «Покемоне. Детективе Пикачу
», являющемся экранизацией мегапопулярной игровой серии.
За разработку картины отвечают Paramount Picturese, One и Hasbro. Постановку доверили Джону Фрэнсису Дейли
и Джонатану М. Голдштейну
. Они же переписали сценарий Майкла Гилио
.
Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons
появилась на свет в 1974-м благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate
и Neverwinter Nights
. Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000-м. Именно тогда вышла экранизация
с Джереми Айронсом
, Торой Берч
и Брюсом Пэйном
, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
Ранее стало известно, что Дерек Колстад
адаптирует настолку для телевидения.
обсуждение >>