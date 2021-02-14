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Мишель Родригес отправится в «Подземелье драконов»

14 февраля
2021 год

Новости кино >>
14 февраля 2021
Мишель Родригес и Джастис Смит составят компанию Крису Пайну в новой киноэкранизации культовой настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелье драконов»), уверяет THR.

Мишель Родригес отправится в «Подземелье драконов»
фото: cbr.com

Для Родригес это не первое появление в адаптациях игровых вселенных. Она играла в двух частях «Обители зла» и первой «Бладрейн». Её персонажа Летти также можно увидеть в провалившейся видеоигре «Форсаж: Перекрёстки», вышедшей в 2020 году. Кроме того, актриса подарила свой голос героиням таких игр, как True Crime: Streets of LA, Driv3r, Halo 2, Avatar: The Game и Call of Duty: Black Ops II. А Смит засветился в «Покемоне. Детективе Пикачу», являющемся экранизацией мегапопулярной игровой серии.

За разработку картины отвечают Paramount Picturese, One и Hasbro. Постановку доверили Джону Фрэнсису Дейли и Джонатану М. Голдштейну. Они же переписали сценарий Майкла Гилио.

Мишель Родригес отправится в «Подземелье драконов»
фото: movieweb.com

Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974-м благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights. Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000-м. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.

Ранее стало известно, что Дерек Колстад адаптирует настолку для телевидения.
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