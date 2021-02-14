Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»

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Джек Блэк подарит свой голос Железяке в экранизации игры Borderlands

Мишель Родригес отправится в «Подземелье драконов»

14 февраля

Робот Флоренс Пью убьёт свою хозяйку в фильме от Apple

Над сценарием, основанным на рассказе Элизабет Бир «Долли», работают Ванесса Тейлор и Дрю Пирс.