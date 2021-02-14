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Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»

14 февраля
2021 год

Новости кино >>
14 февраля 2021
Адам Вингард займёт режиссёрское кресло продолжения культового боевика Джона Ву «Без лица» с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем. Сценарий напишут сам режиссёр и его постоянный соавтор Саймон Баррет, уточняет Collider.

Ранее планировался перезапуск, однако Вингард заверил в своём Instagram, что поставит не ребут, а сиквел. По его словам, он «бы никогда не стал переосмысливать или делать ремейк "Без лица". Это идеальный боевик. Саймон Баррет и я пишем и ставим сиквел».

Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»
фото: joblo.com

Фильмом занимается компания Paramount Pictures. Первоначальный сценарий написал Орен Узил, а продюсирует ленту Нил Мориц. Исполнительным продюсером числится Дэвид Пермат, участвовавший в создании оригинала. Участия Траволты и Кейджа, скорее всего, не следует ожидать, поскольку поговаривают о том, что зрителям представят новых персонажей.

Боевик с элементами научной фантастики «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и при бюджете в 80 млн долларов собрал почти 250 млн. В нём специальный агент ФБР Шон Арчер (Траволта) выслеживает международных террористов, к одному из которых Кастору Трою (Кейдж) имеет личные счёты. Во время операции по поимке преступников Трой оказывается в коме, а Шон, планирующий всё же осуществить свой план, соглашается пересадить себе лицо лежащего в коме Кастора. В фильме также снялись Джоан Аллен, Джина Гершон, Алессандро Нивола, Доминик Суэйн, Ник Кассаветис, Колм Фьоре, Джон Кэрролл Линч, Си Си Эйч Паундер, Мэтт Росс и другие актёры.
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