Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»

Адам Вингард
займёт режиссёрское кресло продолжения культового боевика Джона Ву
«Без лица
» с Джоном Траволтой
и Николасом Кейджем
. Сценарий напишут сам режиссёр и его постоянный соавтор Саймон Баррет
, уточняет Collider
.
Ранее планировался перезапуск, однако Вингард заверил в своём Instagram
, что поставит не ребут, а сиквел. По его словам, он «бы никогда не стал переосмысливать или делать ремейк "Без лица". Это идеальный боевик. Саймон Баррет и я пишем и ставим сиквел»
.
Фильмом занимается компания Paramount Pictures. Первоначальный сценарий написал Орен Узил
, а продюсирует ленту Нил Мориц
. Исполнительным продюсером числится Дэвид Пермат
, участвовавший в создании оригинала. Участия Траволты и Кейджа, скорее всего, не следует ожидать, поскольку поговаривают о том, что зрителям представят новых персонажей.
Боевик с элементами научной фантастики «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и при бюджете в 80 млн долларов собрал почти 250 млн. В нём специальный агент ФБР Шон Арчер (Траволта) выслеживает международных террористов, к одному из которых Кастору Трою (Кейдж) имеет личные счёты. Во время операции по поимке преступников Трой оказывается в коме, а Шон, планирующий всё же осуществить свой план, соглашается пересадить себе лицо лежащего в коме Кастора. В фильме также снялись Джоан Аллен
, Джина Гершон
, Алессандро Нивола
, Доминик Суэйн
, Ник Кассаветис
, Колм Фьоре
, Джон Кэрролл Линч
, Си Си Эйч Паундер
, Мэтт Росс
и другие актёры.
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