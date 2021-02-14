Джек Блэк подарит свой голос Железяке в экранизации игры Borderlands

Помимо Кевина Харта
в экранизации популярной видеоигры Borderlands
появится ещё одна звезда «Джуманджи: Зова джунглей
». Точнее, зрители услышат голос Джека Блэка
, который озвучит робота модели CL4P-TP, прозванного Железякой, уверяет THR
.
В грядущем фильме также заявлены Кейт Бланшетт
и Джейми Ли Кёртис
. Последняя предстанет в качестве археолога-социофоба Патриции Таннис, Харт воплотит образ наёмника Роланда, а Бланшетт сыграет Лилит — одну из Сирен, обладающих сверхъестественными силами. Режиссёром картины выступает Элай Рот
, продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
«Я очень рад воссоединиться с Джеком, на этот раз в студии видеозахвата. Железяка — самый смешной персонаж в игре, и Джек идеально подходит для того, чтобы воплотить его образ на большом экране», —
прокомментировал Рот, работавший с Блэком и Бланшетт на съёмках «Тайны дома с часами
».
Игра вышла в свет в 2009 году, а в 2019-м появилась уже третья часть. На данный момент серия насчитывает шесть частей, включая приквел Borderlands: The Pre-Sequel!
, мобильную игру Borderlands Legends
и Tales from the Borderlands
от Telltale Games. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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