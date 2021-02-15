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Хью Джекман и создатели «Игры престолов» спродюсируют сериал для Netflix

15 февраля
2021 год

Новости кино >>
15 февраля 2021
Австралийский актер Хью Джекман и создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс займутся адаптацией романа Ричарда Пауэрса «The Overstory». Они спродюсируют сериал для Netflix, сообщает Deadline.

Хью Джекман и создатели «Игры престолов» спродюсируют сериал для Netflix
фото: comicbook.com

Роман был опубликован в 2018 году и получил Пулитцеровскую премию. В нем рассказывается о мире деревьев, расположенном рядом с нашим. Он огромен и разнообразен, но практически скрыт от людских глаз. Однако эта параллельная вселенная открывается для девяти незнакомцев, которым суждено столкнуться с экологической катастрофой.

Сейчас ведутся поиски режиссера. Сценарий пилотного эпизода уже готов. Его написал Ричард Роббинс, ранее работавший над сериалами «12 обезьян» и «Образцовые бунтарки».
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