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Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками»

15 февраля
2021 год

Новости кино >>
15 февраля 2021
В Перми начались съемки триллера «Подельники» с Павлом Деревянко, Юрой Борисовым и Елизаветой Янковской в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса START, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией «Первое Кино».

Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками»
фото: Пресс-служба START

Сюжет фильма основан на реальной истории о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но окружающих такое положение дел не беспокоит. Тогда ребенок устраивает настоящую охоту за убийцей.

Первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае. Группа работала в экстремальных погодных условиях при температуре до -35. По словам продюсера Ольги Ерофеевой, референсом в визуальном решении фильма служили картины Брейгеля, и создателями пришлось потрудиться, чтобы отыскать подобное в русской деревне. Ожившие полотна художника нашлись только в 350 километрах от Перми — в селе Кын. Уже после утверждения локации оказалось, что медвежий миф, заложенный в сценарии, издавна существовал именно в этом месте.

Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками»
фото: Пресс-служба START

«Для меня это новый, невероятно волнующий опыт. Я ждал эту роль много лет. Это новая ипостась для меня. Трепещу, надеюсь и уповаю», — рассказал Павел Деревянко.

В этом проекте документалист Евгений Григорьев дебютирует как режиссер игрового кино. В числе его работ — «Человек неунывающий» в соавторстве с Андреем Кончаловским, «Хенд Мейд», «Про рок». Художественным руководителем «Подельников» выступил Алексей Федорченко. Съемки проходят при финансовой поддержке Минкультуры РФ.

Кинотеатральная премьера намечена на конец 2021 года.
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Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками» фотографии
Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками» фотографии
Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками» фотографии
Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками» фотографии
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