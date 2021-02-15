Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская стали «Подельниками»

Сюжет фильма основан на реальной истории о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но окружающих такое положение дел не беспокоит. Тогда ребенок устраивает настоящую охоту за убийцей.
Первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае. Группа работала в экстремальных погодных условиях при температуре до -35. По словам продюсера Ольги Ерофеевой, референсом в визуальном решении фильма служили картины Брейгеля, и создателями пришлось потрудиться, чтобы отыскать подобное в русской деревне. Ожившие полотна художника нашлись только в 350 километрах от Перми — в селе Кын. Уже после утверждения локации оказалось, что медвежий миф, заложенный в сценарии, издавна существовал именно в этом месте.
фото: Пресс-служба START
«Для меня это новый, невероятно волнующий опыт. Я ждал эту роль много лет. Это новая ипостась для меня. Трепещу, надеюсь и уповаю», — рассказал Павел Деревянко.
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