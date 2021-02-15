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Телеканал «Кино ТВ» запустил образовательный проект «Экранная копия»

15 февраля
2021 год

Новости кино >>
15 февраля 2021
На YouTube-канале «Кино ТВ» стартовал образовательный проект «Экранная копия», где психологи, кино- и литературные критики разбирают экранизации культовых литературных произведений. В первом выпуске ведущий Евгений Стаховский обсудил с Антоном Долиным роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», сообщает пресс-служба телеканала.



Эксперты ответят на вопросы, как отрицательный персонаж приобрел романтические черты и почему «Дон Кихот» покорил композиторов и режиссеров. Они также рассмотрят главные экранизации в истории кинематографа и выберут лучшую из них.

В каждой программе будут принимать участие литературный критик и психолог: Галина Юзефович расскажет про значимость и актуальность книг для своего времени, а Мария Бразговская проанализирует их с точки зрения психологии. Для следующих бесед авторы проекта выбрали такие произведения, как «Ромео и Джульетта», «Маленькие женщины», «Великий Гэтсби», «Оно», «Планета обезьян», «Лолита» и «На западном фронте без перемен».
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