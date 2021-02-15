Второй сезон «Дылд» стартует 1 марта

В финальных эпизодах тренер Михаил Ковалев оставляет в Новочепецке Ирину (Дарья Урсуляк) и студенческую команду ради столичного «Динамо». Но прежняя жизнь в Москве его не радует, поэтому он возвращается и втайне от федерации снова тренирует женскую команду при институте, ректором которого стала Ирина. Теперь Ковалеву нужно подружиться с новенькой спортсменкой Дианой, своенравной дочкой мэра (Снежана Самохина), вернуть доверие обманутых волейболисток и разобраться с обаятельным адвокатом Романом (Артем Ткаченко), претендующим на сердце его любимой.
По сюжету герой Ткаченко, успешный юрист и адепт здорового образа жизни, раньше страдал из-за полноты, пока не заработал большие деньги и не сделал операцию по уменьшению желудка.
«Что мне нравится, Роман — не отрицательный персонаж, которых я частенько играю. Прописан таким правильным героем, что мне с подвижной психикой и довольно нервной в жизни органикой было интересно попробовать сыграть такого зануду», — отметил артист.
фото: Пресс-служба СТС
Чтобы попасть в проект, Снежана Самохина наняла тренера и после очередного занятия сняла видео своей игры, чем окончательно убедила продюсеров. Перед съемками она, как и другие актрисы сериала, занималась под руководством двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной. Волейбольные сцены в зале снимали пять камер: одна из них крутилась на 360 градусов и позволяла запечатлеть все, что происходит вокруг.
«Сначала волейбол мне казался не очень кинематографичным видом спорта, потому что я все-таки парень "футбольный" и до этого не увлекался волейболом, — рассказывает режиссер второго сезона Федор Стуков. — Но как только начал его познавать, понял, что здесь есть поле для фантазии. В процессе работы я пересмотрел те немногие фильмы о волейболе, которые существуют в мире. И надо сказать, что мы сняли не хуже, например, американцев».
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