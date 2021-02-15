Лауреатов IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения объявят 26 марта

Девятая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 26 марта. Трансляция мероприятия будет идти на его официальном сайте и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, сообщают организаторы.
Первые лица кинокомпаний, которые входят в Ассоциацию продюсеров, объявят лауреатов, находясь в студии Пятого канала в Санкт-Петербурге. Ведущими церемонии станут Иван Ургант
и Ирина Петрова
.
«Опыт прошлогодней Премии АПКиТ, отмеченной сразу несколькими профессиональными призами, лишь подтверждает профессионализм и новизну взглядов организаторов. «МТС Медиа» с большой гордостью в этом году вновь станет партнером Премии, по результатам которой экспертное жюри продюсеров наградит лучшие события кино и сериальной индустрии
», — отметил генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин
.
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