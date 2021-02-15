«Душа» преодолела отметку в 1 млрд рублей

Семейный анимационный фильм «Душа» преодолел отметку в 1 млрд рублей. В России и странах СНГ ленту посмотрело более 4 млн человек, сообщает пресс-служба компании Disney.
фото: К/ф «Душа»
Так, новая работа Пита Доктера стала самой кассовой лентой Disney и Pixar в российском прокате, обогнав его предыдущий фильм «Головоломка». Подобных результатов «Душа», вышедшая на экраны 21 января 2021 года, достигла чуть больше, чем за месяц.
Анимационное приключение рассказывает о талантливом пианисте Джо Гарднере. Ему выпадает шанс осуществить мечту всей жизни, но один неверный шаг переносит мужчину с улиц шумного города за пределы нашего мира — в удивительное, незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю.
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