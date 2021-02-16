Анна Арефьева и Артем Карасев отправились в Геленджик

Главная героиня Саша с детства уверена, что мужчинам верить нельзя. Неудачный брак только подтвердил правильность этого убеждения. Сегодня женщина одна растит сына и оказывает услуги в области семейных отношений: помогает вывести на чистую воду неверных мужей. Ее очередная клиентка – домохозяйка Алена, которой изменяет муж, бизнесмен Синицкий. Задача Саши – доказать факт неверности супруга, тогда заказчица получит при разводе значительную часть средств мужа. Женщина блестяще справляется с этой задачей. Но выясняется, что Алена вместе со своим любовником подставила Синицкого с помощью нанятой эскортницы, а Саша лишь была орудием в их руках. Героиня жаждет восстановить справедливость. Тем более, что Синицкий оказался скромным и приятным человеком, которому хочется верить.
обсуждение >>