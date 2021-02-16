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Анна Арефьева и Артем Карасев отправились в Геленджик

16 февраля
2021 год

Новости кино >>
16 февраля 2021
В Геленджике начались съемки мелодрамы «Хочу тебе верить» с Анной Арефьевой и Артемом Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где позднее состоится премьера проекта.

Анна Арефьева и Артем Карасев отправились в Геленджик
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Саша с детства уверена, что мужчинам верить нельзя. Неудачный брак только подтвердил правильность этого убеждения. Сегодня женщина одна растит сына и оказывает услуги в области семейных отношений: помогает вывести на чистую воду неверных мужей. Ее очередная клиентка – домохозяйка Алена, которой изменяет муж, бизнесмен Синицкий. Задача Саши – доказать факт неверности супруга, тогда заказчица получит при разводе значительную часть средств мужа. Женщина блестяще справляется с этой задачей. Но выясняется, что Алена вместе со своим любовником подставила Синицкого с помощью нанятой эскортницы, а Саша лишь была орудием в их руках. Героиня жаждет восстановить справедливость. Тем более, что Синицкий оказался скромным и приятным человеком, которому хочется верить.

Помимо Арефьевой и Карасева в мини-сериале снимаются Ксения Непотребная, Мария Бортник и Андрей Фролов. Режиссерское кресло занял Игорь Кечаев.
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