Военный экшн-фильм «Девятаев» выйдет в прокат 29 апреля

Военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в широкий российский прокат 29 апреля. Героя Советского Союза Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег на самолете из немецкого концлагеря, сыграл Павел Прилучный. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая выпустит картину на экраны при поддержке телеканала «Россия 1».
фото: snob.ru
Сюжет основан на реальных событиях. Действие разворачивается летом 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. В бою с немецкими истребителями советский летчик Михаил Девятаев сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо, но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант — побег. Ему предстоит угнать самолет с особо охраняемой военной базы, где нацисты разрабатывают оружие возмездия, способное в последний момент изменить ход войны.
«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь – нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — отметил Тимур Бекмамбетов.
«Девятаев» станет первым фильмом, который после проката в кинотеатрах будет доступен в специальной версии на экранах мобильных устройств и через Smart TV в телевизорах: в вертикальном формате лента выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, мультимедийной платформе компании «МТС Медиа».
Для создания эффекта присутствия при постановке воздушных боев актеры репетировали поединки в военном онлайн-симуляторе War Thunder компании Gaijin Entertainment. Съемки «Девятаева» велись в павильонах «Ленфильма» и в Кронштадте. Часть из них прошла в дистанционном формате из-за начала пандемии коронавируса.
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