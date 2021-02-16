Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Короткометражка «Талант»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки»

16 февраля
2021 год

Новости кино >>
16 февраля 2021
Премьера детективной мелодрамы «Курорт цвета хаки» с Даниилом Страховым, Анной Казючиц и Светланой Антоновой в главных ролях состоится 24 февраля на Первом канале, сообщает пресс-служба проекта.

Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки»
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие сериала начинается с того, как в военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы — полковник Михаил Логинов (Александр Гришин) — с женой Светланой (Казючиц). Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова (Страхов), ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. Много воды утекло с тех пор. У Алексея есть любимая жена Вера (Антонова) и сын Данила (Максим Сапрыкин). Вот только старые раны, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным.

«Стрельцов попадает в водоворот юношеской влюбленности и одновременно с этим расследует запутанное дело, в котором могут быть замешаны его самые близкие друзья. Он пытается разобраться в себе, но все время опаздывает: и в оценке происходящего, и в том, чего на самом деле хочет, кто ему действительно дорог, — рассказал Даниил Страхов. — По сути, это путь к себе, к настоящей цельности, не придуманной волей и привычкой жить «как надо». Этим Стрельцов и интересен — как сыграть этот путь, как собрать воедино запутавшегося в своих чувствах и мыслях человека».

Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Съемки длились два с половиной месяца. Начали снимать в Москве летом и закончили осенью в Геленджике. Сериал открывает сцена утренней пробежки главного героя по пляжу Геленджика. Мы решили схитрить и снять ее вечером — на закате, когда будет меньше людей у моря. Не тут-то было, отдыхающих было прилично, а у нас всего пятнадцать минут до захода солнца. Десять мы потратили на просьбы и объяснения людям про съемки. Ну и за пять, практически за один дубль, сняли Даниила Страхова, занимающегося спортом на как бы пустынном побережье. Такие вот киношные хитрости во всеоружии», — поделился режиссер Александр Карпиловский.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершились съемки сериала «Курорт цвета хаки»
Даниил Страхов возглавил пограничный отряд
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Светлана АнтоноваАлександр ГришинАнна КазючицАлександр КарпиловскийМаксим СапрыкинДаниил Страхов
фильмы
Курорт цвета хаки

фотографии >>
Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки» фотографии
Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки» фотографии
Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Короткометражка «Талант»

Скорбим

Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Валентин Варецкий
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Ирина Штейнберг
Айс-Ти
Гражина Бленцкая-Кольская
Агнес Краус
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен