Даниил Страхов, Анна Казючиц и Светлана Антонова уедут на «Курорт цвета хаки»

Действие сериала начинается с того, как в военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы — полковник Михаил Логинов (Александр Гришин) — с женой Светланой (Казючиц). Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова (Страхов), ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. Много воды утекло с тех пор. У Алексея есть любимая жена Вера (Антонова) и сын Данила (Максим Сапрыкин). Вот только старые раны, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным.
«Стрельцов попадает в водоворот юношеской влюбленности и одновременно с этим расследует запутанное дело, в котором могут быть замешаны его самые близкие друзья. Он пытается разобраться в себе, но все время опаздывает: и в оценке происходящего, и в том, чего на самом деле хочет, кто ему действительно дорог, — рассказал Даниил Страхов. — По сути, это путь к себе, к настоящей цельности, не придуманной волей и привычкой жить «как надо». Этим Стрельцов и интересен — как сыграть этот путь, как собрать воедино запутавшегося в своих чувствах и мыслях человека».
фото: Пресс-служба Первого канала
«Съемки длились два с половиной месяца. Начали снимать в Москве летом и закончили осенью в Геленджике. Сериал открывает сцена утренней пробежки главного героя по пляжу Геленджика. Мы решили схитрить и снять ее вечером — на закате, когда будет меньше людей у моря. Не тут-то было, отдыхающих было прилично, а у нас всего пятнадцать минут до захода солнца. Десять мы потратили на просьбы и объяснения людям про съемки. Ну и за пять, практически за один дубль, сняли Даниила Страхова, занимающегося спортом на как бы пустынном побережье. Такие вот киношные хитрости во всеоружии», — поделился режиссер Александр Карпиловский.
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