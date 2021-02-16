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Анатолий Белый набирает автогонщиков в команду «КАМАЗ-мастер» в трейлере сериала «Мастер»

16 февраля
2021 год

Новости кино >>
16 февраля 2021
В сети появился трейлер спортивного сериала «Мастер» о легендарной российской команде «КАМАЗ-мастер».



Спортивная драма расскажет о лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Сюжет вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.

Главные роли в картине исполнили Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко, Линда Лапиньш. В актерский состав также вошли Сергей Шакуров, Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.

Анатолий Белый набирает автогонщиков в команду «КАМАЗ-мастер» в трейлере сериала «Мастер»
фото: Пресс-служба Premier

В качестве дублеров главных героев выступили профессиональные титулованные гонщики «КАМАЗ-мастера», ведь только они могут справиться с управлением такими машинами. Съемки проходили в Москве, в Республике Татарстан – в том числе на тренировочной базе команды, в Набережных Челнах и Казани, в пустынях и степях Астраханской области, а также на территории Казахстана.

«Мне было 20 с чем-то лет и везде гремело словосочетание Париж, Дакар и «КАМАЗ-мастер»: все говорили о ребятах, которые одерживали одну победу за другой. Команда действительно гремела на всю страну. Мне, как и каждому пацану, была известна фамилия Чагина, и судьба распорядилась так, что я буду воплощать этого человека на экране. Для меня это большая ответственность. Я хожу по цехам и коридорам завода, стараюсь впитать всю эту атмосферу, энергию, а она действительно зажигающая. Ты смотришь эти фотографии, видишь эти огромные машины, и просыпается такое ребячество в хорошем смысле этого слова. Дух победы передается через все это, и внутри появляется какой-то нереальный драйв и азарт, который мы постараемся передать на экране», — рассказал Анатолий Белый, сыгравший руководителя команды.

Премьера «Мастера» состоится 18 февраля на видеосервисе Premier.
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