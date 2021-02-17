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Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих»

17 февраля
2021 год

Новости кино >>
17 февраля 2021
Телеканал TV1000 Action 22 и 23 февраля покажет все семь фильмов легендарной серии про космических монстров «Чужой». Не упустите возможность посмотреть подряд за два дня всю фантастическую хоррор-сагу о столкновениях людей (и пары-тройки хищников) с загадочной и смертоносной расой «чужих». В честь показов при поддержке Кино-Театр.Ру запущена игра «Какой чужой самый крутой?», итоги которой будут подведены 24 февраля.

Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих»
фото: Чужой © 1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Одна из самых популярных и узнаваемых фантастических вселенных впервые появилась в кино в 1979 году, когда сэр Ридли Скотт выпустил своего «Чужого», стремительно завоевавшего сердца любителей жанра, профильных критиков и профессиональных жюри. Подтверждение тому – премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, три премии «Сатурн» (за лучший научно-фантастический фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучшую второстепенную женскую роль), премия «Хьюго» за лучшую постановку и ряд других важных наград.

История о проникновении на космический корабль с Земли кровожадного инопланетного убийцы (речь идёт о далёком-далёком будущем) не только покорила огромную аудиторию, но и породила масштабную медиафраншизу с книгами, комиксами, компьютерными видеоиграми, игрушками – и, конечно, новыми полнометражными блокбастерами.

Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих»
фото: Чужие © 1986 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

После Скотта за ленты, впоследствии составившие классическую тетралогию с неотразимой Сигурни Уивер в главной роли, брались не менее прославленные режиссёры: вторую часть под названием «Чужие» в 1986-м снял Джеймс Кэмерон, «Чужого 3» — в 1992-м Дэвид Финчер (это был дебют в полном метре ныне одного из самых уважаемых постановщиков Голливуда), а над заключительным фильмом, получившим имя «Чужой: Воскрешение», работал француз Жан-Пьер Жёне, автор незабвенной «Амели».

В 2004-м вселенная «Чужого» пересеклась с миром «Хищника», став полем боя для двух жестоких инопланетных рас и породив дилогию «Чужой против Хищника», запущенную Полом Уильямом Скоттом Андерсоном. А в 2012-м Ридли Скотт вернулся к миру, у истоков которого стоял. Таким образом он положил начало трилогии приквелов, раскрывающей новые подробности и детали того, как всё устроено, и насыщенной религиозно-философскими цитатами и аллюзиями. Пока вышли два фильма: первым стал «Прометей», за ним в 2017-м последовал «Чужой: Завет». Постановку всех трёх взял на себя лично Скотт.

Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих»
фото: Прометей © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

В богатой истории франшизы оставили свой след множество замечательных знаменитых актёров: Гарри Дин Стэнтон, Джон Хёрт, Иэн Холм, Лэнс Хенриксен, Чарльз Дэнс, Вайнона Райдер, Рон Перлман, Юэн Бремнер, Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Гай Пирс, Идрис Эльба, Билли Крадап и многие другие.

Марафон «Чужих» стартует 22 февраля. В этот день TV1000 Action покажет первые три фильма оригинальной тетралогии и кроссовер: «Чужой» (16:50 мск; возрастной рейтинг — 16+), «Чужие» (19:00; 16+), «Чужой 3» (21:30; 16+), «Чужой против хищника» (23:30; 12+). 23 февраля программа следующая: «Чужой: Воскрешение» (18:20; 16+), «Прометей» (20:15; 18+), «Чужой: Завет» (22:30; 18+).
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Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих» фотографии
Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих» фотографии
Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих» фотографии
Телеканал TV1000 Action проведёт марафон «Чужих» фотографии
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