Короткометражка «Про снежинки» с Кириллом Кагановичем доступна онлайн

Друзья детства, пути которых давно разошлись, встречаются вновь — в деревне, где выросли, в доме возле кладбища. Одна ночь, которую они проведут вместе у костра и с бутылкой самогона, станет для героев метафорическим путешествием в рай — конечно, через ад и чистилище.
«Мы живем в такой стране, что какие бы декорации ты ни выбрал, там все равно будет социальная проблематика. Это неотъемлемая часть нашего общества и человеческих взаимоотношений. Невозможно рассказать правду, откинув этот фактор», — рассказывает Варвара Бергельсон.
Для режиссера эта картина стала дебютной — дипломной — работой. В качестве литературной основы для своего сценария она взяла пьесу драматурга Евгения Ионова «Про снежинки и говно».
«Главным для меня стало наличие сверхидеи в этой пьесе. Что это не просто история одной ночи, это взгляд на мир, по сути, идеология буддизма. Мы все — снежинки, и летаем уникально. И мы либо таем, либо — превращаемся в сугроб. А если таем, соответственно, получаем освобождение, выходим из вечного круга сансары. А таем мы, согревшись, обретя тепло. То есть в этом, возможно, и есть наше предназначение. В любви, как ни банально», — объясняет Бергельсон.
Главные роли в короткометражном фильме сыграли актеры Кирилл Каганович, Глеб Бочков и Елена Алфёрова. По словам режиссера, работать им пришлось в непростых условиях — зимней ночью и на натуре — и греться, как и их персонажам, у костра.
«Времени нет, денег нет, сна нет. Самоотдача абсолютная. Терять в лесу ботинки, рыть снег руками, ей богу, о таком разве попросишь? Самая главная заповедь для режиссера — возлюбить своих актеров, своих героев. Тогда они раскроются в полной мере. И как их не любить, таких самоотверженных», — объясняет режиссер.
Говоря о художественном пространстве своего фильма, Варвара Бергельсон подчеркивает, что не пыталась быть достоверной в бытовых деталях, опиралась в этом смысле на драматургический материал, так как, по ее словам, автор произведения — Евгений Ионов — «деревню знает». Ей же самой куда важнее была правда человеческая — «можно плакать и биться в истерике, кричать и драться — если это по-человечески, это примут».
«Художественный мир фильма, с одной стороны, максимально приближен к реальности, быту, и все равно нашему художнику удалось создать нечто уникальное, чуть-чуть космическое — эти лампочки во дворе, красное окно, синий пуховик. Что-то в этом сказочное есть. Моему оператору, Александру Мелкумову, я доверяю полностью. Смотрю материал и понимаю, что Саша — художник», — говорит Варвара Бергельсон.
«Про снежинки» был показан на нескольких российских фестивалях, в том числе на ММКФ и «Святой Анне», а актер Кирилл Каганович получил призы за лучшую роль на Молодежном фестивале короткометражного кино "Фундук" и на KONIK Film Festival в Москве.
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