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Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом

17 февраля
2021 год

Новости кино >>
17 февраля 2021
По популярной игре Dota 2 от компании Valve сделали для Netflix аниме-сериал «Dota: Кровь дракона» (Dota: Dragon’s Blood). Восьмисерийный мультфильм выйдет на стриминговом сервисе 25 марта, уточняет Deadline.



Зрителям поведают о подвигах рыцаря-демона Дэвиона, посвятившего себя борьбе со злом. После его встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной в её секретной миссии персонаж DOTA 2 оказывается вовлечённым в события, намного более масштабные, чем он мог представить.

По словам шоураннера сериала Эшли Миллера, «фанатам понравится наше переосмысление вселенной DOTA 2, сотканное из эпической, эмоциональной, взрослой истории их самых любимых персонажей. Анимация, игра и музыка находятся на новом уровне, и я благодарен Valve за поддержку наших креативных амбиций».

Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом
фото: delta-game.ru

Dota 2 является продолжением пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne, получившей название DotA. Данную многопользовательскую командную игру Valve выпустила в 2013 году, и она стала одной из самых главных киберспортивных дисциплин. В ней пятерым игрокам из двух команд следует уничтожить крепость врага и защитить собственную.
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Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом фотографии
Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом фотографии
Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом фотографии
Игра Dota 2 обзавелась аниме-сериалом фотографии
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