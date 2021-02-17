«Потерянные» с Александром и Арсением Робаками стартуют 24 февраля

По сюжету сотрудник полиции Зорин (Александр Робак) ловит бандитов в убойном отделе и очень часто «косячит» при их задержании. Его начальник, полковник Смирнова (Ирина Вербицкая) постоянно хлопочет за подчинённого, и однажды ей предлагают решение проблемы. В Управлении, в отделе розыска, есть вакантное место полицейского куратора над командой волонтёров. Никто из сотрудников идти туда не хочет, слишком хлопотно, да и карьеры никакой не сделаешь. Зорин тоже не хочет, даже подумывает уйти из органов, но вдруг узнаёт, что именно этим отрядом руководит его сын Паша (Арсений Робак). Зорин соглашается. Вместе с Пашей, главным «коммуникатором» Катей (Наталья Земцова) и врачом по прозвищу Узи (Павел Гайдученко) Зорин занимается поиском людей.
«Это действительно первый большой проект, где мы вместе с отцом играем главные роли. Невероятно сложно, когда твоим партнёром по съёмочной площадке становится близкий тебе человек, и вдвойне сложнее, когда он тоже актёр и уже долгое время находится в профессии. Ты волнуешься, переживаешь, чувствуешь его взгляд на себе, его оценку. Поначалу было очень страшно. Когда мы были с ним вдвоём на пробах, я просто не мог сказать свой текст. Потом я увидел, что отец находится в таком же состоянии: запинается, переживает — как только я это понял, меня отпустило. Он говорил мне: "Ты смотришь на меня, и я сбиваюсь". У меня было то же самое. Первые сцены были напряжёнными и на мой взгляд наша притирка друг к другу именно как актёров длилась примерно месяц. После было однозначно легче. Конечно, мы делали друг другу какие-то лёгкие замечания, делились мыслями по поводу каких-то сцен, но старались это делать очень аккуратно», – говорит Арсений Робак.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
С появлением в отряде Кати, известной как популярный видеоблогер Тёма, и так натянутые отношения отца и сына трещат по швам. Мало того, что Пашу бесит, что он вынужден искать людей вместе с отцом, так ещё и красивая и самостоятельная Катя, привыкшая «играть мужиками» не может понять, кто ей нравится больше – он или его отец. Но им приходится рука об руку искать людей. Однако совместная работа провоцирует между ними конфликты – то на профессиональном поприще, то на личном фронте.
«Участие в этом проекте – это некий эксперимент для меня. Да, мы с Арсением снимались в нескольких проектах, но он либо играл меня молодого и мы не пересекались на площадке, либо пересекались, но это была одна-две сцены. Это история отца и сына со сложными вводными, сложными взаимоотношениями. У каждого есть обида на другого, каждый считает себя правым и никто не хочет идти на компромисс. Но в процессе развития истории эти два человека открывают друг друга с новой стороны. До "Потерянных" я не думал, что работать с собственным сыном будет так сложно. Потому что ты переживаешь за него не как за героя, а как за сына, ты начинаешь смотреть, как он играет и в этот момент ты выпадаешь из своего персонажа. Конечно, со временем мы привыкли друг к другу и всё уравновесилось», — признаётся Александр Робак.
По словам режиссёра Ивана Глубокова, «вообще, удивительно было наблюдать за тем, как они поддерживают друг друга, как волнуются друг за друга. И благодаря этому в сценах появлялась какая-то дополнительная энергетика и даже местами острота. Было видно, как Саша в каком-то смысле разрывается, потому что, с одной стороны, он хотел поддержать, помочь Арсению именно как отец, но с другой стороны, актёрской, он мог дать ему достаточно жёсткие комментарии, которые, опять же, мог позволить себе только он будучи его отцом. Мне очень понравилось, что их отношения в кадре были ровно такими, какими они были в сценарии. Помню в одной из сцен их герои ссорились, и это было настолько убедительно, что я даже подумал, что они по-настоящему ругаются. Не знаю, специально ли Саша подводил к этому Арсения, или всё получалось случайно, но каждый из них был максимально погружён в материал, и в кадр они заходили с какой-то остротой, искоркой, отыгрывали сцену и после этот нужный для фильма накал сразу менялся на положительный».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Съёмки сериала проходили в Москве и ближайшем Подмосковье. Большая часть съёмок прошла в лесах Подмосковья, поскольку по сюжету главные герои занимаются поиском пропавших людей. В кадре зрители увидят и заброшенную усадьбу Михайловское, построенную во второй половине XVIII века – в окрестностях этой архитектурной постройки, среди местного колорита также велись съёмки. Одной из самых экстремальных и сложных сцен была съёмка на Клязьминском водохранилище, где герою Александра Робака пришлось прыгать в воду и спасать человека.
«Сцену с катерами мы снимали в конце сентября. Это была очень динамичная съёмка, потому что велась сразу с нескольких катеров одновременно. Саше и его партнёру по сцене пришлось нырять в ледяную воду, и в ней он провёл достаточно много времени. Наверное, многие из артистов попросили бы отпустить их погреться, но не Саша. Я вижу, как он ныряет, играет сцену и остаётся в воде, потом снова ныряет и снова остаётся в воде, и так каждый дубль. Понятно, что на нём был гидрокостюм, но в какой-то момент я вижу, что он замёрз, и уже не был готов принимать эту его самоотверженность. Я говорю: "Саш, у тебя губы синющие, давай сделаем перерыв, тебе надо согреться", а он мне отвечает: "Да нормально, давай ещё дубль снимем". Саша, конечно, богатырь», – вспоминает Глубоков.
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