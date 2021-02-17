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Премьера «Крюка» с Юрием Колокольниковым запланирована на 5 марта

17 февраля
2021 год

Новости кино >>
17 февраля 2021
Премьера первого оригинального сериала Megogo «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли состоится 5 марта, сообщает пресс-служба медиасервиса.

Премьера «Крюка» с Юрием Колокольниковым запланирована на 5 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo

Это история об известном в недалёком прошлом хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников). Никита Крюков, в прошлом известный хоккеист, в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Оставаясь максималистом и веря, что всё может быть по-честному, Крюков сталкивается с новой стороной спорта, которая не соответствует его моральным принципам. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остаётся один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.

Компанию Колокольникову составили Агата Муцениеце, Екатерина Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин и другие актёры. Ксении Собчак досталась роль камео.

Премьера «Крюка» с Юрием Колокольниковым запланирована на 5 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo

Первый сезон сериала состоит из 10 серий. Благодаря поддержке Московской Кинокомиссии, «Крюк», помимо хоккейных арен ВТБ Арена (Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина и Ледовый дворец Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина), снимался в самых знаковых местах современной Москвы. В сериале были задействованы уникальные объекты, где ещё никогда не проводились съёмки: новый спортивный комплекс «Акватория "ЗИЛ"», парк «Зарядье», район «ВТБ арена-парк», а также рестораны объединённой компании «Рестораны Раппопорта».

По словам продюсера «Крюка» Георгия Малкова, «с такой степенью откровенности и достоверности сериала про то, что происходит за закрытыми дверями в мире большого хоккея, нам кажется, ещё никто в России не снимал. Всё, что остаётся за хоккейной коробкой, – огромные деньги, отношения, настоящая дружба, предательства, подставы, невероятные взлёты и резкие падения, всё это в нашем сериале. В "Крюк" всё идеально сложилось — и актёрский состав, и история, и локации, и новейшие съёмочные технологии. В итоге получился актуальный современный киносериал, у которого есть все шансы стать любимым не только у российских зрителей, но и за рубежом».

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