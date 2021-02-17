Премьера «Крюка» с Юрием Колокольниковым запланирована на 5 марта

Премьера первого оригинального сериала Megogo «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли состоится 5 марта, сообщает пресс-служба медиасервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo
Это история об известном в недалёком прошлом хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников). Никита Крюков, в прошлом известный хоккеист, в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Оставаясь максималистом и веря, что всё может быть по-честному, Крюков сталкивается с новой стороной спорта, которая не соответствует его моральным принципам. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остаётся один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.
Первый сезон сериала состоит из 10 серий. Благодаря поддержке Московской Кинокомиссии, «Крюк», помимо хоккейных арен ВТБ Арена (Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина и Ледовый дворец Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина), снимался в самых знаковых местах современной Москвы. В сериале были задействованы уникальные объекты, где ещё никогда не проводились съёмки: новый спортивный комплекс «Акватория "ЗИЛ"», парк «Зарядье», район «ВТБ арена-парк», а также рестораны объединённой компании «Рестораны Раппопорта».
По словам продюсера «Крюка» Георгия Малкова, «с такой степенью откровенности и достоверности сериала про то, что происходит за закрытыми дверями в мире большого хоккея, нам кажется, ещё никто в России не снимал. Всё, что остаётся за хоккейной коробкой, – огромные деньги, отношения, настоящая дружба, предательства, подставы, невероятные взлёты и резкие падения, всё это в нашем сериале. В "Крюк" всё идеально сложилось — и актёрский состав, и история, и локации, и новейшие съёмочные технологии. В итоге получился актуальный современный киносериал, у которого есть все шансы стать любимым не только у российских зрителей, но и за рубежом».
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