Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова и Анастасия Уколова превратились в инстаграм-девушек

Стартовали съёмки драмеди Юлии Трофимовой «Инсталайф». Сериал производится кинокомпанией Vega Film и выйдет эксклюзивно на видеосервисе Premier летом 2021 года. Всего в проекте будет восемь коротких серий, которые удобно будет смотреть в дороге или между сеансами в Zoom, уточняет пресс-служба сериала.
Драмеди расскажет о пяти московских девушках: Оле — пробивной девушке из провинции; Ире — страдающей после разрыва отношений с очередным парнем; Веронике — доброй и весёлой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом; Алёне — молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе; Кате — влюблённой в женатого мужчину. По сюжету девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Инстаграм, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте. Сценаристы задаются вопросом: к чему приведёт такая жизнь? И какая жизнь действительно настоящая, если каждую минуту героини кадрируют фото, а их головы заняты идеями для хэштегов?
фото: пресс-служба сериала
«Всё началось с ощущения, что инстаграм влияет на мои эмоции и заставляет меня совершать действия, которые я не планировала. Можно ли этому противостоять, когда рука сама тянется пролистнуть ленту, а потом выложить фото в ответ? Как будто ты постоянно ведёшь диалог с кем-то, бесконечное виртуальное соревнование. Это ощущение и странное, и страшное, и смешное. Его захотелось трансформировать в комедию», — рассказала режиссёр-постановщик Юлия Трофимова о том, как зародилась идея сериала.
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