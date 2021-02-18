Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Чужой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова и Анастасия Уколова превратились в инстаграм-девушек

18 февраля
2021 год

Новости кино >>
18 февраля 2021
Стартовали съёмки драмеди Юлии Трофимовой «Инсталайф». Сериал производится кинокомпанией Vega Film и выйдет эксклюзивно на видеосервисе Premier летом 2021 года. Всего в проекте будет восемь коротких серий, которые удобно будет смотреть в дороге или между сеансами в Zoom, уточняет пресс-служба сериала.

Драмеди расскажет о пяти московских девушках: Оле — пробивной девушке из провинции; Ире — страдающей после разрыва отношений с очередным парнем; Веронике — доброй и весёлой девушке, борющейся всю жизнь с лишним весом; Алёне — молодой маме, любящей сына, но очень скучающей по работе; Кате — влюблённой в женатого мужчину. По сюжету девушки наблюдают, что происходит в жизни подруг через Инстаграм, и начинают подстраивать свою жизнь под то, что видят в ленте. Сценаристы задаются вопросом: к чему приведёт такая жизнь? И какая жизнь действительно настоящая, если каждую минуту героини кадрируют фото, а их головы заняты идеями для хэштегов?

Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова и Анастасия Уколова превратились в инстаграм-девушек
фото: пресс-служба сериала

«Всё началось с ощущения, что инстаграм влияет на мои эмоции и заставляет меня совершать действия, которые я не планировала. Можно ли этому противостоять, когда рука сама тянется пролистнуть ленту, а потом выложить фото в ответ? Как будто ты постоянно ведёшь диалог с кем-то, бесконечное виртуальное соревнование. Это ощущение и странное, и страшное, и смешное. Его захотелось трансформировать в комедию», — рассказала режиссёр-постановщик Юлия Трофимова о том, как зародилась идея сериала.

В драмеди снимаются Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова, Анастасия Уколова, Анна Котова-Дерябина, Юлия Серина, Данила Якушев, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Антон Кукушкин, Павел Рассомахин и другие актёры. Продюсерами выступают Катерина Михайлова, Константин Фам, Тимур Вайнштейн, Юлия Ким, Мария Дубова и Анна Габриелян.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тимур Вайнштейн станет генеральным продюсером видеосервиса Premier
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Тимур ВайнштейнЛукерья ИльяшенкоАнна Котова-ДерябинаАнтон КукушкинМаксим ЛагашкинКатерина МихайловаИрина Носова (II)Павел РассомахинЮлия СеринаЕкатерина СтуловаЮлия ТрофимоваАнастасия УколоваКонстантин ФамДанила Якушев

анонс

Лендинг «Чужой»

Скорбим

Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Николай Римский
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Жан-Клод Дрейфус
Джордж Кеннеди
Доминика Осталовская
Грета Скакки
Джон Траволта
Хьюго Хаас
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен