«Деконструкция» проведёт стрим на Rutube и в Clubhouse

На видеосервисе Rutube и в приложении Clubhouse 18 февраля в 17:30 начнётся стрим с участием историка Клима Жукова
и художника по костюмам в кино и ведущей шоу «Деконструкция
» Кристины Егоровой
. Модерирует стрим сайт Кино-Театр.Ру
.
Участники ответят на все вопросы, которые можно задавать устно через приложение Clubhouse при наличии iPhone, или письменно в чате стрима на видеосервисе Rutube.
С 18 февраля «Деконструкция» будет выходить на привычных площадках и на видеосервисе Rutube. На данный момент выпущено более 30 выпусков программы. Кроме историка Клима Жукова, постоянными гостями программы являются антрополог Станислав Дробышевский
, астрофизик Владимир Сурдин
, математик Алексей Савватеев
, военный врач Алексей Водовозов
, генетик Артём Елмуратов
и другие.
Проект «Деконструкция» рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в нём разбирались такие киноленты и сериалы, как «Заражение
», «Последнее королевство
», «Парк Юрского периода
» и другие.
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