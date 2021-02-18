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«Деконструкция» проведёт стрим на Rutube и в Clubhouse

18 февраля
2021 год

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18 февраля 2021
На видеосервисе Rutube и в приложении Clubhouse 18 февраля в 17:30 начнётся стрим с участием историка Клима Жукова и художника по костюмам в кино и ведущей шоу «Деконструкция» Кристины Егоровой. Модерирует стрим сайт Кино-Театр.Ру.

Участники ответят на все вопросы, которые можно задавать устно через приложение Clubhouse при наличии iPhone, или письменно в чате стрима на видеосервисе Rutube.

«Деконструкция» проведёт стрим на Rutube и в Clubhouse

С 18 февраля «Деконструкция» будет выходить на привычных площадках и на видеосервисе Rutube. На данный момент выпущено более 30 выпусков программы. Кроме историка Клима Жукова, постоянными гостями программы являются антрополог Станислав Дробышевский, астрофизик Владимир Сурдин, математик Алексей Савватеев, военный врач Алексей Водовозов, генетик Артём Елмуратов и другие.

Проект «Деконструкция» рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в нём разбирались такие киноленты и сериалы, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк Юрского периода» и другие.
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