Не стало Андрея Мягкова

На 83-м году жизни не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра кино и театра Андрея Мягкова. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
Андрей Васильевич родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института. В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлёкся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. Тем не менее, после школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт и после его окончания в 1961-м был направлен на работу в институт пластических масс. В том же году в Ленинград приехали преподаватели Театрального училища имени Немировича-Данченко в поисках талантливой молодёжи. Мягков решил попробовать свои силы и, успешно пройдя три отборочных тура, был принят на учёбу. В 1965-м закончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу «Современника», а в 1977-м перешёл во МХАТ. На театральной сцене не только играл, но и ставил спектакли.
Автор нескольких детективов. Увлекался портретной живописью. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и театральных премий «Чайка» и «Золотая маска».
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