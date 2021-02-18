Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Чужой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало Андрея Мягкова

18 февраля
2021 год

Новости кино >>
18 февраля 2021
На 83-м году жизни не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра кино и театра Андрея Мягкова. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Не стало Андрея Мягкова

Андрей Васильевич родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института. В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлёкся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. Тем не менее, после школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт и после его окончания в 1961-м был направлен на работу в институт пластических масс. В том же году в Ленинград приехали преподаватели Театрального училища имени Немировича-Данченко в поисках талантливой молодёжи. Мягков решил попробовать свои силы и, успешно пройдя три отборочных тура, был принят на учёбу. В 1965-м закончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу «Современника», а в 1977-м перешёл во МХАТ. На театральной сцене не только играл, но и ставил спектакли.

Кинодебют мастера состоялся в 1965-м, когда он согласился на главную роль в картине Элема Климова «Похождения зубного врача». Через четыре года вышла классическая экранизация «Братьев Карамазовых», поставленных Иваном Пырьевым, где молодому артисту достался образ Алёши Карамазова. Настоящая слава к нему пришла, когда он стал одним из любимых актёров Эльдара Рязанова. Сначала зрителей в 1975-м покорила новогодняя комедия «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», где Мягков предстал в роли Жени Лукашина. Через два года последовала роль Новосельцева в «Служебном романе», закрепившая за ним и Алисой Фрейндлих статус звёзд первой величины. Он также сыграл и в других работах Рязанова («Гараж», «Жестокий романс»).

Не стало Андрея Мягкова
фото: с Эльдаром Рязановым на съёмках «Служебного романа»

На счету мастера 50 ролей в кино. Среди его работ заметными событиями стали «Дни Турбиных», «Гонки по вертикали», «4:0 в пользу Танечки» и «Послесловие». После развала СССР снимался мало, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии.

Автор нескольких детективов. Увлекался портретной живописью. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и театральных премий «Чайка» и «Золотая маска».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Андрей Мягков и Ольга Яковлева получили спецпремию «Золотая маска»
Андрею Мягкову исполнилось 80 лет
Поиск по меткам
Великие актеры
персоны
Элем КлимовАндрей МягковИван ПырьевЭльдар Рязанов
фильмы
4:0 в пользу ТанечкиБратья КарамазовыГаражГонки по вертикалиДни ТурбиныхЖестокий романсИрония судьбы, или С лёгким паром!ПослесловиеПохождения зубного врачаСлужебный роман
театры
"Современник"МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
Не стало Андрея Мягкова фотографии
«Служебный роман»
Не стало Андрея Мягкова фотографии
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Чужой»

Скорбим

Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Николай Римский
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Жан-Клод Дрейфус
Джордж Кеннеди
Доминика Осталовская
Грета Скакки
Джон Траволта
Хьюго Хаас
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен