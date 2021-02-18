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В России организуют питчинг кинофестивалей

18 февраля
2021 год

Новости кино >>
18 февраля 2021
В России с 2022 года планируют проводить питчинг российских и международных фестивалей, претендующих на господдержку. Согласно ТАСС, идею предложила на заседании Кинофестивального совета министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам главы ведомства, в 2021-м в Минкультуры поступило более 100 заявок на поддержку киносмотров. «Думаю, со следующего года введём очную форму защиты, чтобы наши замечательные организаторы представили фестивали. Мы создадим критерии питчинга. Посмотрим, что представят нам в 2022 году», — цитирует агентство Любимову.

В России организуют питчинг кинофестивалей
фото: ria.ru

Согласно министру, смотры представляют собой ресурсную площадку для обсуждения вопросов и решения проблем киноотрасли, а потому Любимова предложила «сфокусироваться не на городах-миллионниках, а сделать так, чтобы у нас действительно появилась фестивальная карта, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню, и повестка была актуальной, вне зависимости от региона». Таким образом, посещение региональных фестивалей станет необходимым.

Заседания совета проходят ежегодно на протяжении более чем десяти лет. Экспертами, входящими в его состав, рассматриваются заявки, которые подают организации кинематографии, претендующие на получение финансирования на проведение кинофестивалей на территории России. В качестве экспертов числятся гендиректор «Роскино» Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский, Пётр Шепотинник и другие.
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