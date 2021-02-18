Тим Бёртон поставит сериал по «Семейке Аддамс»

Тим Бёртон
подыскал себе свой первый игровой сериал. Это будет восьмисерийный сольник героини «Семейки Аддамс
» Уэнсдэй. Анонс шоу опубликован в Twitter
стримингового сервиса Netflix.
Зрителей ожидает комедия о дочери знаменитого семейства. Ранее её воплощали Кристина Риччи
, Лиза Лоринг
и Николь Фужейр
. Кто на сей раз предстанет Уэнсдей, пока неизвестно.
Согласно Deadline
, главной героине в пору её обучения в Академии Nevermore предстоит раскрыть экстрасенсорные способности, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с её родителями.
Бёртон займёт режиссёрское кресло шоу и выступит автором сценария вместе с шоураннерами Альфредом Гофом
и Майлзом Милларом
.
обсуждение >>