Тим Бёртон поставит сериал по «Семейке Аддамс»

анонс

Его планируют проводить с 2022 года.

Звезде рязановских фильмов было 82 года.

18 февраля

«Деконструкция» проведёт стрим на Rutube и в Clubhouse

На вопросы ответят историк Клим Жуков и художник по костюмам в кино и ведущая шоу Кристина Егорова.