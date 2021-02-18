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Тим Бёртон поставит сериал по «Семейке Аддамс»

18 февраля
2021 год

Новости кино >>
18 февраля 2021
Тим Бёртон подыскал себе свой первый игровой сериал. Это будет восьмисерийный сольник героини «Семейки Аддамс» Уэнсдэй. Анонс шоу опубликован в Twitter стримингового сервиса Netflix.

Зрителей ожидает комедия о дочери знаменитого семейства. Ранее её воплощали Кристина Риччи, Лиза Лоринг и Николь Фужейр. Кто на сей раз предстанет Уэнсдей, пока неизвестно.

Тим Бёртон поставит сериал по «Семейке Аддамс»
фото: deadline.com

Согласно Deadline, главной героине в пору её обучения в Академии Nevermore предстоит раскрыть экстрасенсорные способности, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с её родителями.

Бёртон займёт режиссёрское кресло шоу и выступит автором сценария вместе с шоураннерами Альфредом Гофом и Майлзом Милларом.
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