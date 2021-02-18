Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джону Константину посвятят приквел

18 февраля
2021 год

Новости кино >>
18 февраля 2021
В разработку запущен многосерийный приквел «Константина» с Киану Ривзом. В сериале от HBO Max не появится ни звезда оригинала, ни Мэтт Райан, засветившийся в образе персонажа комиксов DC в нескольких телешоу, включая одноимённый сериал середины 2010-х, уточняет Deadline.

Джону Константину посвятят приквел
фото: screenrant.com

Зрителям поведают о Джоне Константине в молодости. При этом имя исполнителя титульной роли пока не объявлено. За производство отвечает компания Джея Джея Абрамса Bad Robot, работающая и над «Тёмной лигой справедливости», где также ожидается появление Константина.

Сценаристом выступает Гай Болтон. Сериал сосредоточит своё внимание на хоррор-составляющей, а не на религии, которой хватало в картине почти 20-летней давности.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джей Джей Абрамс поработает над спин-оффом «Сияния» и «Тёмной Лигой справедливости» для HBO Max
Джон Константин бросит курить
Найден исполнитель роли Джона Константина
Сериал о Джоне Константине
персоны
Джей Джей АбрамсКиану Ривз
фильмы
КонстантинЛегенды завтрашнего дняСтрелаТёмная лига справедливости: АпокалипсисФлэш

фотографии >>
Джону Константину посвятят приквел фотографии
Джону Константину посвятят приквел фотографии
Джону Константину посвятят приквел фотографии
Мэтт Райан в образе Константина
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Николай Римский
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Жан-Клод Дрейфус
Джордж Кеннеди
Доминика Осталовская
Грета Скакки
Джон Траволта
Хьюго Хаас
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен