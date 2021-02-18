Джону Константину посвятят приквел

В разработку запущен многосерийный приквел «Константина
» с Киану Ривзом
. В сериале от HBO Max не появится ни звезда оригинала, ни Мэтт Райан
, засветившийся в образе персонажа комиксов DC в нескольких телешоу, включая одноимённый сериал середины 2010-х, уточняет Deadline
.
Зрителям поведают о Джоне Константине в молодости. При этом имя исполнителя титульной роли пока не объявлено. За производство отвечает компания Джея Джея Абрамса
Bad Robot, работающая и над «Тёмной лигой справедливости
», где также ожидается появление Константина.
Сценаристом выступает Гай Болтон
. Сериал сосредоточит своё внимание на хоррор-составляющей, а не на религии, которой хватало в картине почти 20-летней давности.
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