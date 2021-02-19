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В Москве пройдёт благотворительный показ фильма «Пугало» с участием Чулпан Хаматовой

19 февраля
2021 год

Новости кино >>
19 февраля 2021
В столичном киноцентре «Октябрь» 24 февраля в 20:00 состоится специальный показ фильма Дмитрия Давыдова «Пугало». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Про:взгляд», выступающей организатором мероприятия совместно с журналом «Искусство кино» и проектом КАРО.Арт.

Картину представит кинокритик Антон Долин, а специальным гостем станет Чулпан Хаматова. 80% с продаж билетов будут направлены в Благотворительный фонд «Подари жизнь». Приобрести билеты можно здесь.

В Москве пройдёт благотворительный показ фильма «Пугало» с участием Чулпан Хаматовой
фото: кадр из фильма «Пугало»

«Пугало» — это история о жертвенности, где встаёт вечный вопрос: жить самому, чтобы было спокойно и комфортно, либо заботиться о других. Тема, которая не теряет своей актуальности, особенно сегодня.

Благотворительный фонд «Подари жизнь», помогающий детям с онкологическими или иными тяжёлыми заболеваниями, учреждён 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. КАРО.Арт представляет собой специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт даёт возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.
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