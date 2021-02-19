Мэттью Риз стал злодеем в анимационном приквеле «Гремлинов»

Появились подробности о десятисерийном анимационном приквеле «Гремлинов
» под названием «Гремлины: Тайны могвая
» (Gremlins: Secrets of the Mogwai). Согласно Variety
, персонажей сериала озвучат Минг На-Вен
, Би Ди Вонг
, Джеймс Хонг
и Мэттью Риз
.
Действие сериала, который выйдет на HBO Max, развернётся в 20-е годы ХХ века. Зрителям поведают о знакомстве Гизмо и десятилетнего Сэма Винга, который много лет спустя продаст могвая отцу семейства в оригинале. Оба отправятся вместе с уличной воровкой Эль в опасное путешествие, и на пути им встретится армия гремлинов под руководством жаждущего власти промышленника.
Сэм заговорит голосом Исаака Ванга
. На-Вен озвучит его мать-доктора, а отца — Вонг. Хонгу досталась роль дедушки Сэма, знающего секреты могваев. А.Дж. Локасцио
подарил свой голос Гизмо. А Эль станет Габриэль Грин
. Риз озвучивает злодея Райли Грина, жаждущего власти английского промышленника и охотника за сокровищами, владеющего чёрной магией, который ни перед чем не остановится в погоне за Гизмо и мифическим сокровищем могваев.
За сценарий отвечает шоураннер сериала Це Чун
. Продюсерская команда состоит из Дэррила Фрэнка
, Джастина Фалвея
и других.
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