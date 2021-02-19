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Мэттью Риз стал злодеем в анимационном приквеле «Гремлинов»

19 февраля
2021 год

Новости кино >>
19 февраля 2021
Появились подробности о десятисерийном анимационном приквеле «Гремлинов» под названием «Гремлины: Тайны могвая» (Gremlins: Secrets of the Mogwai). Согласно Variety, персонажей сериала озвучат Минг На-Вен, Би Ди Вонг, Джеймс Хонг и Мэттью Риз.

Действие сериала, который выйдет на HBO Max, развернётся в 20-е годы ХХ века. Зрителям поведают о знакомстве Гизмо и десятилетнего Сэма Винга, который много лет спустя продаст могвая отцу семейства в оригинале. Оба отправятся вместе с уличной воровкой Эль в опасное путешествие, и на пути им встретится армия гремлинов под руководством жаждущего власти промышленника.


Сэм заговорит голосом Исаака Ванга. На-Вен озвучит его мать-доктора, а отца — Вонг. Хонгу досталась роль дедушки Сэма, знающего секреты могваев. А.Дж. Локасцио подарил свой голос Гизмо. А Эль станет Габриэль Грин. Риз озвучивает злодея Райли Грина, жаждущего власти английского промышленника и охотника за сокровищами, владеющего чёрной магией, который ни перед чем не остановится в погоне за Гизмо и мифическим сокровищем могваев.

За сценарий отвечает шоураннер сериала Це Чун. Продюсерская команда состоит из Дэррила Фрэнка, Джастина Фалвея и других.
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