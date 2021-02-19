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Хоакин Феникс поработает с создателем «Солнцестояния» Ари Астером

19 февраля
2021 год

Новости кино >>
19 февраля 2021
Хоакин Феникс сыграет в новой работе Ари Астера «Бульвар разочарования» (Disappointment Blvd.) производства компании А24, уверяет Deadline.


Подробности сюжета держатся в тайне. Известно лишь, что зрителей ожидает интимный портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времён, охватывающий десятилетия.

Феникс, тщательно отбирающий сценарии, явно заинтересован в сотрудничестве с Астером, поскольку именно благодаря его фильму он возможно вернётся на большие экраны после «Джокера», вышедшего в 2019 году.
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