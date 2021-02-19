Хоакин Феникс поработает с создателем «Солнцестояния» Ари Астером

Хоакин Феникс
сыграет в новой работе Ари Астера
«Бульвар разочарования
» (Disappointment Blvd.) производства компании А24, уверяет Deadline
.
Подробности сюжета держатся в тайне. Известно лишь, что зрителей ожидает интимный портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времён, охватывающий десятилетия.
Феникс, тщательно отбирающий сценарии, явно заинтересован в сотрудничестве с Астером, поскольку именно благодаря его фильму он возможно вернётся на большие экраны после «Джокера
», вышедшего в 2019 году.
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