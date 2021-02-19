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Реже-Жан Пейдж оказался в «Подземелье драконов»

19 февраля
2021 год

Новости кино >>
19 февраля 2021
Реже-Жан Пейдж, запомнившийся по «Бриджертонам», присоединился к актёрской команде новой киноэкранизации культовой настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелье драконов»), сообщает THR.

Реже-Жан Пейдж оказался в «Подземелье драконов»
фото: joblo.com

Ранее в адаптацию записались Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит. За разработку картины отвечают Paramount Picturese, One и Hasbro. Постановку доверили Джону Фрэнсису Дейли и Джонатану М. Голдштейну. Они же переписали сценарий Майкла Гилио.

Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974-м благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights. Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000-м. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном. Позднее у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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