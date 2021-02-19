Реже-Жан Пейдж оказался в «Подземелье драконов»

Реже-Жан Пейдж
, запомнившийся по «Бриджертонам
», присоединился к актёрской команде новой киноэкранизации культовой настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелье драконов
»), сообщает THR
.
Ранее в адаптацию записались Крис Пайн
, Мишель Родригес
и Джастис Смит
. За разработку картины отвечают Paramount Picturese, One и Hasbro. Постановку доверили Джону Фрэнсису Дейли
и Джонатану М. Голдштейну
. Они же переписали сценарий Майкла Гилио
.
Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons
появилась на свет в 1974-м благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate
и Neverwinter Nights
. Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000-м. Именно тогда вышла экранизация
с Джереми Айронсом
, Торой Берч
и Брюсом Пэйном
. Позднее у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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