Супергерой XX века: репортаж со съемок документального проекта «Сахаров. Две жизни»

В Москве стартовали съемки документального фильм «Сахаров. Две жизни» с Чулпан Хаматовой. Оригинальный проект компании «МТС Медиа» приурочен к 100-летию академика Андрея Сахарова, изобретателя водородной бомбы и борца за разоружение. Кино-Театр.Ру побывал на площадке и расспросил о первом съемочном дне создателей проекта — творческий тандем Романа Супера и Ивана Проскурякова, известных работами «С закрытыми окнами» и «Это Эдик».
фото: Пресс-служба "МТС Медиа"
«Сахаров — личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет, каких сегодня практически нет в России. Я, честно говоря, с изумлением читала сценарий. Потому что одну часть его жизни я знала, а все, что было до его правозащитной деятельности, представляла смутно и плохо, — рассказала Чулпан Хаматова. — Я просто окунулась в сценарий, поглотила его, и мне кажется, что это очень важная и интересная история о том, как развивался взгляд человека, как менялся его путь. Переосмысление того, что он делает, ради чего он это делает. И гуманитарные вопросы, которые появляются в этом сценарии — они невероятно важны».
В образе Сахарова — Алексей Усольцев, одетый в пеструю рубашку, туристические шорты, адидасы образца 1989 года и рэйбены. Не хватает только айфона в руках, но и он еще появится в кадре, когда академику поступит срочный звонок сверху (не тянуть же для этого телефонный провод). Выбор такого современного визуала для режиссера Ивана Проскурякова — вопрос не исторической достоверности, а впечатления, которое производит человек, вернувшийся из мирового турне.
Условность позволит отправиться в чертоги разума героя, поэтому пространство вокруг получилось ретро футуристическим. Дом Сахарова полыхает огнем, но актеры не играют на фоне хромакея, а существуют в гибридной декорации — комната отстроена реально, но окружена светящимися экранами, на которые можно проецировать любое изображение. Виртуальные предметы подстраиваются под положение камеры, что позволяет почувствовать себя в мире 3D-объектов. Таким образом в 2019 году был снят «Мандалорец». Технологически это возможно благодаря ARFX-съемке, с применением которой в России впервые создадут полный метр. Базово она могла использоваться для отдельных эпизодов а-ля нарисовать фон леса для движущейся машины, но для «Сахарова» стала важным нарративным элементом. Около 50% хронометража займет фото- и видеохроника.
фото: Пресс-служба "МТС Медиа"
Сценарий при этом лишен любых условностей. В его основе — 15 тысяч страниц реальных воспоминаний самого Сахарова и его окружения, ни одного выдуманного слова. Идея пришла к сценаристу проекта Роману Суперу около семи лет назад, когда он случайно попал в квартиру-музей ученого. И удивился, что о нем не сняли ни одного достойного фильма. Свое возмущение Супер выражал в формате фейсбук-постов, и на одну из публикаций отреагировал Игорь Мишин, кинопродюсер и гендиректор «МТС Медиа». Он позвонил и сказал, что хватит возмущаться — надо брать и делать.
«Это непредвзятый большой байопик. Я считаю Сахарова супергероем XX века, человеком, который себя перепридумал и эволюционировал. С точки зрения драматургии, он идеальный персонаж. В начале пути мы видим одного человека, а потом — совсем другого в том же теле. Истрия Сахарова — это, конечно, история перерождения», — отметил Роман Супер.
Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в день рождения Сахарова, 21 мая 2021 года.
обсуждение >>