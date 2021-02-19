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Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат»

19 февраля
2021 год

Новости кино >>
19 февраля 2021
Опубликован официальный трейлер новой экранизации популярной серии файтингов Mortal Kombat.



По сюжету картины «Мортал Комбат» боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своём происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, он отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора вооруженных сил Джакса, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения. Герой оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, предоставляющего убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира.

В актёрской команде перезапуска числятся Луди Линь (Лю Кан), Таданобу Асано (Рэйден), Джо Таслим (Би-Хан / Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джексон «Джакс» Бриджес), Хироюки Санада (Ханзо Хасаши / Скорпион), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Сиси Стрингер (Милина), Чин Хан (Шан Цзун), Макс Хуан (Кун Лао), Матильда Кимбер (Эмили Янг), Лора Брент (Эллисон Янг) и Льюис Тан (Коул Янг).

Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат»

За производство картины отвечает студия New Line, а за постановку — дебютант Саймон Маккуойд, который известен своими работами в рекламе, не раз отмеченными различными премиями. Продюсерами выступают Джеймс Ван, Тодд Гарнер, сам Маккуойд и Беннетт Уолш.

В прокат адаптация выйдет 8 апреля.
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Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат» фотографии
Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат» фотографии
Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат» фотографии
Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат» фотографии
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