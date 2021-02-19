Хироюки Санада демонстрирует фаталити в трейлере фильма «Мортал Комбат»

Опубликован официальный трейлер новой экранизации популярной серии файтингов Mortal Kombat
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По сюжету картины «Мортал Комбат
» боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своём происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, он отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора вооруженных сил Джакса, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения. Герой оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, предоставляющего убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира.
В актёрской команде перезапуска числятся Луди Линь
(Лю Кан), Таданобу Асано
(Рэйден), Джо Таслим
(Би-Хан / Саб-Зиро), Мехкад Брукс
(Джексон «Джакс» Бриджес), Хироюки Санада
(Ханзо Хасаши / Скорпион), Джессика Макнэми
(Соня Блейд), Джош Лоусон
(Кано), Сиси Стрингер
(Милина), Чин Хан
(Шан Цзун), Макс Хуан
(Кун Лао), Матильда Кимбер
(Эмили Янг), Лора Брент
(Эллисон Янг) и Льюис Тан
(Коул Янг).
За производство картины отвечает студия New Line, а за постановку — дебютант Саймон Маккуойд
, который известен своими работами в рекламе, не раз отмеченными различными премиями. Продюсерами выступают Джеймс Ван
, Тодд Гарнер
, сам Маккуойд и Беннетт Уолш.
В прокат адаптация выйдет 8 апреля.
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