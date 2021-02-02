Данила Якушев стал сыщиком-травматологом

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В прокате с 4 марта.

Любовь Аксёнова и Борис Дергачев летят на Бали в сиквеле комедии «Гуляй, Вася!»

1 февраля

Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» поборется за номинацию на «Оскар»

Картина попала в квалификационный список претендентов на премию в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».