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Данила Якушев стал сыщиком-травматологом

2 февраля
2021 год

Новости кино >>
2 февраля 2021
Пятый канал совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» приступили к съёмкам нового детектива. Остросюжетный сериал Александра Строева получил рабочее название «Филин» и заявлен как иронический. Главную мужскую роль играет Данила Якушев, уточняет пресс-служба телеканала.

Данила Якушев стал сыщиком-травматологом
фото: пресс-служба Пятого канала

Это будет история про особенного героя. Он не сотрудник полиции и не носит погоны. Его рабочая одежда – белый медицинский халат. Алексей Филиппов – травматолог, заведующий отделением экстренной травматологии одной из городских больниц Петербурга. Своё прозвище «Филин» он получил за то, что не спит по ночам. В детстве его сбила машина, были повреждены головной и спинной мозг. Врачи вынесли вердикт: Алёша никогда не будет ходить. Но мальчик встал на ноги, только перестал спать по ночам. С тех пор всё своё свободное время, а это 24 часа в сутки, он тратит на саморазвитие: владеет двумя языками, по несколько раз проходит самые сложные компьютерные игры, легко собирает кубик Рубика и много чего ещё.

В силу профессии Филин сталкивается с различными травмами пациентов — от бытовых переломов, например, из-за падения с лестницы, до ножевых и огнестрельных ранений. Попадаются и криминальные пациенты: и бандиты, подстреленные во время задержаний, и участники разборок, и недобитые киллерами жертвы заказных убийств. Во всех этих историях Филин поневоле начинает копаться и открывает в себе талант детектива.

Данила Якушев стал сыщиком-травматологом
фото: пресс-служба Пятого канала

Ольгу Захарову – медсестру по долгу службы и помощницу новоявленного детектива по стечению обстоятельств — играет Екатерина Зорина. Остроты и ироничности детективу добавляет любовная линия. Оперативник Роман Козин (Андрей Терентьев), расследование преступлений для которого – профессия, вынужден помогать неугомонному травматологу, наступив на горло собственной гордости. Козин – бывший супруг Захаровой. Он твердо убеждён, что Оля бросила его именно из-за Филина. Но любовным треугольником создатели сериала не ограничились. Присутствие молодого следователя Екатерины Громовой (Екатерина Рябова) превращает сюжет в многогранный экшен.

Всего телезрителей ждёт 12 детективных сюжетов, каждый из которых развивается и заканчивается в течение одной серии. В первом эпизоде Филин раскроет ограбление инкассаторов на 40 миллионов, а преступником окажется человек, которого даже и подозревать не могли.
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Данила Якушев стал сыщиком-травматологом фотографии
Данила Якушев стал сыщиком-травматологом фотографии
Данила Якушев стал сыщиком-травматологом фотографии
Данила Якушев стал сыщиком-травматологом фотографии
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