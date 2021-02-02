Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного»

«В сериале "За первого встречного" моя Саша — женственная, но взбалмошная героиня — мечется между героями, которых сыграли Андрей Бурковский и Александр Пашков. Саша — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я её люблю не меньше. Словом, с удовольствием работала над этой ролью, тем более в такой замечательной команде», — рассказала о своей героине Равшана Куркова.
По сюжету дочь богатого бизнесмена Саша Савельева (Куркова) накануне свадьбы застаёт своего жениха Антона (Бурковский) в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за… первого встречного. Первым встречным оказывается бывший одноклассник Сергей (Пашков), тайно влюблённый в Сашу ещё со школы. В том далёком прошлом Серёжа был толстым мальчишкой, над которым Саша, признанная королева класса, насмехалась и издевалась. Но именно из-за её насмешек он стал серьёзно заниматься спортом и со временем стал очень интересным парнем с атлетической фигурой. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла. Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак и стать-таки её официальным мужем. Саша не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблён, а кто ищет лишь выгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. И только большая семья и близкие люди помогают Саше понять, кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и наконец, найти свою настоящую любовь.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Александра Пашкова, если бы он «встретил женщину, которую любил всю жизнь, и она предложила бы жениться на ней за 10 тысяч баксов», он «бы согласился не раздумывая, и дело не в деньгах. Но в жизни вряд ли такое случается. Да и женщина, которую я люблю, уже рядом – это моя жена».
Игорь Верник играет в сериале «афериста — негодяя, который ни перед чем не останавливается, если есть цель. Мой герой Генрих Платонович — богатый человек, бизнесмен. Он любит искусство, балет, живопись, но при этом он очень жёсткий. Я в жизни не раз наблюдал подобных людей и подобные проявления, когда в обстоятельствах и атмосфере культурных мероприятий они казались очень одухотворёнными, несуетными, а в реальной жизни оказывались циничными и лишёнными всякого обаяния. Но поскольку в Школе-студии МХАТ наши великие педагоги учили искать в хорошем человеке плохое, а в плохом — хорошее, то и в нём я пытаюсь найти человеческие ноты».
фото: пресс-служба Первого канала
Съёмки иронической мелодрамы проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Абхазии. По словам продюсера Анастасии Кавуновской, на Кавказе «снимали сюжетную линию родственников главной героини. В первом варианте сценария её не было, но позже мы всё же решили переписать и расширить нашу историю, добавив ей колорита. На Кавказе живут дедушка, братья и племянники главной героини. Саша с Сергеем и Нинель едут в горный аул знакомить Сергея с родственниками, где герой вынужден пройти ряд испытаний, доказывая, что достоин быть мужем Саши». Как отметил Балкашинов, «Абхазия была выбрана, потому что потрясающие места, природа. Мы снимали в селе Ачандара. Летом мы приехали сюда на выбор натуры и нашли всё, что нужно было именно по нашим объектам. Снимали мы большую семью главной героини. А Равшана Куркова и Наталья Ноздрина учились танцевать лезгинку. Аккомпанировали им настоящие джигиты в национальных костюмах».
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