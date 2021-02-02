Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного»

2 февраля
2021 год

Новости кино >>
2 февраля 2021
На Первом канале 8 февраля в 21.30 стартует многосерийная ироническая мелодрама Владимира Балкашинова «За первого встречного» о семейных ценностях и непростых человеческих отношениях с Равшаной Курковой и Александром Пашковым в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, компанию актёрам составили Андрей Бурковский, Наталья Ноздрина, Игорь Верник, Степан Девонин, Карина Арутюнян, Алексей Нестеренко, Георгий Мартиросьян, Ирина Чипиженко, Валерий Кухарешин, Ольга Кузьмина, Юлия Франц, Евгений Иванов, Евгений Шириков, Людмила Соловьёва, Ева Авеева и Артём Шкляев.

Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного»
фото: пресс-служба Первого канала

«В сериале "За первого встречного" моя Саша — женственная, но взбалмошная героиня — мечется между героями, которых сыграли Андрей Бурковский и Александр Пашков. Саша — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я её люблю не меньше. Словом, с удовольствием работала над этой ролью, тем более в такой замечательной команде», — рассказала о своей героине Равшана Куркова.

По сюжету дочь богатого бизнесмена Саша Савельева (Куркова) накануне свадьбы застаёт своего жениха Антона (Бурковский) в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за… первого встречного. Первым встречным оказывается бывший одноклассник Сергей (Пашков), тайно влюблённый в Сашу ещё со школы. В том далёком прошлом Серёжа был толстым мальчишкой, над которым Саша, признанная королева класса, насмехалась и издевалась. Но именно из-за её насмешек он стал серьёзно заниматься спортом и со временем стал очень интересным парнем с атлетической фигурой. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла. Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак и стать-таки её официальным мужем. Саша не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблён, а кто ищет лишь выгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. И только большая семья и близкие люди помогают Саше понять, кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и наконец, найти свою настоящую любовь.

Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного»
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Александра Пашкова, если бы он «встретил женщину, которую любил всю жизнь, и она предложила бы жениться на ней за 10 тысяч баксов», он «бы согласился не раздумывая, и дело не в деньгах. Но в жизни вряд ли такое случается. Да и женщина, которую я люблю, уже рядом – это моя жена».

Игорь Верник играет в сериале «афериста — негодяя, который ни перед чем не останавливается, если есть цель. Мой герой Генрих Платонович — богатый человек, бизнесмен. Он любит искусство, балет, живопись, но при этом он очень жёсткий. Я в жизни не раз наблюдал подобных людей и подобные проявления, когда в обстоятельствах и атмосфере культурных мероприятий они казались очень одухотворёнными, несуетными, а в реальной жизни оказывались циничными и лишёнными всякого обаяния. Но поскольку в Школе-студии МХАТ наши великие педагоги учили искать в хорошем человеке плохое, а в плохом — хорошее, то и в нём я пытаюсь найти человеческие ноты».

Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного»
фото: пресс-служба Первого канала

Съёмки иронической мелодрамы проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Абхазии. По словам продюсера Анастасии Кавуновской, на Кавказе «снимали сюжетную линию родственников главной героини. В первом варианте сценария её не было, но позже мы всё же решили переписать и расширить нашу историю, добавив ей колорита. На Кавказе живут дедушка, братья и племянники главной героини. Саша с Сергеем и Нинель едут в горный аул знакомить Сергея с родственниками, где герой вынужден пройти ряд испытаний, доказывая, что достоин быть мужем Саши». Как отметил Балкашинов, «Абхазия была выбрана, потому что потрясающие места, природа. Мы снимали в селе Ачандара. Летом мы приехали сюда на выбор натуры и нашли всё, что нужно было именно по нашим объектам. Снимали мы большую семью главной героини. А Равшана Куркова и Наталья Ноздрина учились танцевать лезгинку. Аккомпанировали им настоящие джигиты в национальных костюмах».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Равшана Куркова вышла замуж «За первого встречного»
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Ева АвееваКарина АрутюнянВладимир БалкашиновАндрей БурковскийИгорь ВерникСтепан ДевонинЕвгений Иванов (VI)Анастасия КавуновскаяОльга КузьминаРавшана КурковаВалерий КухарешинГеоргий МартиросьянАлексей НестеренкоНаталья НоздринаАлександр ПашковЛюдмила СоловьёваЮлия ФранцИрина ЧипиженкоЕвгений ШириковАртём Шкляев
фильмы
За первого встречного

фотографии >>
Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного» фотографии
Равшана Куркова и Александр Пашков поженятся в сериале «За первого встречного» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

Скорбим

Теймураз Циклаури
1 февраля ушёл из жизни певец, актёр Теймураз Циклаури.
Виктор Павлюченков
31 января ушёл из жизни актёр Виктор Павлюченков.
Алла Иошпе
30 января ушла из жизни певица Алла Иошпе.
Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Сисели Тайсон
28 января ушла из жизни актриса Сисели Тайсон.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Тинатин Далакишвили
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Георгий Лапето
Егор Рыбаков
Айтурган Темирова
Барбара Зукова
Кристен Риттер
Франц Роговски
Брент Спайнер
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Арли Ховер
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Северный ветер
драма
Россия, 2021
Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2020
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мьюзик
драма, музыкальный фильм
США, 2021
Огонёк-Огниво
Россия, 2021
Папаши
комедия
Италия, 2020
Понаехали
комедия, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен