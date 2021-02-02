Третий российский веб-маркет объявил свою программу

В Цифровом деловом пространстве 5 февраля пройдёт III российский веб-маркет
, в котором традиционно принимают участие представители индустрии. В рамках рынка запланированы питчинг проектов, презентации ключевых платформ, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Carpet Studio.
Первым мероприятием рынка станет питчинг проектов и презентации первых серий веб-сериалов, который проводит издание The Digital Reporter. Для участия в питчинге было отобрано девять проектов, ещё пять проведут презентацию первых серий. Оценивать представленные проекты будут редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний. Победители питчинга получат возможность доработать свой проект и снять пилот веб-сериала в рамках Realist Content Campus, который начнёт свою работу весной 2021-го.
«За три года существования нашего маркета мы видим, как изменилась веб-индустрия, —
говорит продюсер веб-маркета Екатерина Ванаг. – Конечно, пандемия ускорила многие процессы, но в целом развитие индустрии идёт очень быстро, и мы видим это по интересу к событию и со стороны создателей, и со стороны площадок. В этом году было подано рекордное количество заявок на питчинг – более 200, значительно вырос уровень сценариев, все проекты разножанровые. Это очень здорово, и мы надеемся, что со временем веб-маркет станет основной площадкой для поиска молодых кадров и новых идей».
В 13.00 начнётся презентация нового сервиса «ROLL: новый формат рекомендательного сервиса для ваших пользователей», а сразу после пройдёт Q&A-сессия Института развития интернета, где Руководитель Департамента продюсирования АНО «ИРИ» Александра Головина
расскажет о том, как организован конкурс Института на поддержку онлайн-контента, каких ошибок стоит избежать при подаче заявок и когда будет следующий конкурс.
Также в рамках веб-маркета пройдёт круглый стол «Реформа цифрового окна. Опыт российского кинотеатрального и онлайн-проката эпохи пандемии». Представители российской индустрии обсудят, как пандемия повлияла на прокат отечественных картин. Участниками круглого стола станут представители ведущих онлайн-платформ, кинотеатральных сетей, крупных и независимых дистрибуторов. Помимо этого, Амедиатека расскажет о своих новых кейсах «Иммерсивный маркетинг онлайн и офлайн», а также пройдёт презентация оригинального UGC-контента от команды X-marathon – «X-marathon: творческое online-состязание». С полной программой веб-маркета можно ознакомиться на сайте
.
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