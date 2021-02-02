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«Незабытая» с Милой Сивацкой откроет новую линейку мелодрам от «Dомашнего»

2 февраля
2021 год

Новости кино >>
2 февраля 2021
На «Dомашнем» 15 февраля стартует новая линейка четырёхсерийных мелодрам собственного производства «Лав Сторис», в рамках которой за десять дней состоится десять премьер.

«Незабытая» с Милой Сивацкой откроет новую линейку мелодрам от «Dомашнего»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Согласно пресс-службе телеканала, 15 февраля зрительницы увидят первую лавстори — детективную мелодраму «Незабытая» с Ириной Таранник и Милой Сивацкой. Это история Ларисы и Даны — мачехи и дочки. Они вместе пережили трагические потери и опасности и могли стать друг другу самыми близкими людьми, но стали врагами, не поделив любимого. Одна винит другую в своём горе и сломанной жизни.

16 февраля состоится показ остросюжетной мелодрамы «Сашино дело» с Еленой Шиловой, Павлом Вишняковым и Михаилом Пшеничным. Главная героиня Саша – отличный следователь. Но вот дома у неё всё сложнее, чем на работе. Конфликты между 15-летней дочкой Лизой и Сашиным мужем Игорем приводят к тому, что она не знает, кому угодить. Когда дочка после очередного скандала с отчимом сбегает из дома в надежде найти родного отца, Саша понимает, что ради её счастья готова пожертвовать своим.

«Незабытая» с Милой Сивацкой откроет новую линейку мелодрам от «Dомашнего»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


17 февраля линейку премьер продолжат «Утраченные воспоминания», где главную роль исполнила Екатерина Астахова. У её героини Людмилы в результате несчастного случая погибает любимый муж. Она тяжело переживает его смерть, но внезапно узнаёт, что беременна, хотя после смерти мужа ни с кем не встречалась. А, главное, она совсем не помнит, что с ней было.

18 февраля на малых экранах – премьера картины «Любовь с закрытыми глазами» с Ириной Таранник и Кириллом Дыцевичем. По сюжету юные влюблённые Рита и Артём готовятся к свадьбе. Бывшая девушка Артёма угрожает Рите, но никто не принимает её угрозы всерьёз – до тех пор, пока Рите не выплёскивают в лицо серную кислоту. В результате Рита теряет зрение, а Артём отказывается от невесты с инвалидностью. Но вдруг в её жизни появляется новый мужчина, который почему-то кажется ей смутно знакомым.

«Незабытая» с Милой Сивацкой откроет новую линейку мелодрам от «Dомашнего»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

19 декабря завершает первую неделю линейки премьера сериала «Ищу тебя», в котором жизнь Саши Рудаковой рушится в одночасье, когда в огне пожара при подозрительных обстоятельствах погибают её родители. Сашу поддерживает жених, и ей кажется, что боль может со временем утихнуть, но жених её предаёт. Жизнь даёт героине новый шанс и новую любовь, впрочем, Саша уже не верит никому.
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№ 1
Василина Петровна (Уфа)   2.02.2021 - 15:24
Что за фейковая новость? Старые украинские мелодрамы 2019 года, которые уже давно вышли и есть на ютубе выдают за премьеры, еще и "якобы" собственного производства Домашнего. Все эти сериалы... читать далее>>
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