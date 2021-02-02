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«Некрасивая подружка» вернётся к расследованию дел

2 февраля
2021 год

Новости кино >>
2 февраля 2021
На «ТВ Центр» возвращается «Некрасивая подружка» Владимира Янковского. Премьера четырёх новых двухсерийных историй из жизни следователя Тони Остапчук в исполнении Елены Муравьёвой — в вечернем эфире 13 и 14 февраля, сообщает пресс-служба телеканала.

«Некрасивая подружка» вернётся к расследованию дел
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Природа наградила Тоню феноменальными мозгами, а с внешностью решила не заморачиваться. К тридцати пяти годам она смирилась с полным отсутствием мужского интереса и всю свою энергию тратит на работу. Работа у Тони интересная – она следователь. Компанию Муравьёвой во всех фильмах составят Николай Иванов, Ольга Науменко, Борис Щербаков и Александр Ильин.

В «Чёрном коте» главная героиня, которая была уверена, что умрёт старой девой, идёт знакомиться с родителями своего возлюбленного. Но это волнующее событие омрачается странным происшествием. Сосед Леонида, шестилетний мальчик Серёжа, сообщает Тоне, что его отчим собирается убить начальника. На следующее утро выясняется, что этот человек на самом деле умер, однако причины смерти — самые естественные. Открыть уголовное дело невозможно, все советуют Тоне не обращать внимания на дурацкое совпадение. Между тем, мальчик уверяет, что отчим готовит новое убийство. И ещё — у него в комнате живёт чёрный кот, которого никто не видит. Всё это похоже на детские фантазии, но Тоня чувствует, что дело гораздо серьёзнее. И конечно, оказывается права. В картине снялась Татьяна Чердынцева.

«Некрасивая подружка» вернётся к расследованию дел
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Дело о четырёх блондинках» с Александром Песковым повествует о том, как сын мэра города влюбляется в девушку из эскорта. Бросает невесту из хорошей семьи. Даёт отпор родителям, которые угрожают лишить наследства. Публика с увлечением следит за головокружительно красивым романом. Между тем, в городе начинается серия убийств. Жертвы — красивые молодые женщины с сомнительным прошлым. Тоня пытается разобраться в мотивах преступника и поймать его, прежде чем он нанесёт новый удар.

В «Любовном квадрате» Тоня переводится на службу в другой город. Здесь она надеется погрузиться в работу и забыть — хотя бы на время — о Леониде. Но новое начальство по-своему смотрит на роль женщины в уголовном розыске. Тоню «ссылают» в самый захудалый отдел, её сотрудники теперь — молодая фифа с куриными мозгами и увядающая красотка, у которой на уме только тяжёлый роман с женатым негодяем. Ну и дела дают самые безнадёжные. Впрочем, то, что грозило стать «глухарём», неожиданно оказывается весьма интересным расследованием. Убиты бизнесмен и его любовница. По зловещей иронии судьбы, свидетелями оказываются жена убитого и его вторая любовница, на которой он собирался жениться. У каждого из этого любовного четырехугольника — своя тайна. Только разгадав их все, Тоня сможет раскрыть убийство.

«Некрасивая подружка» вернётся к расследованию дел
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Завершится показ новых историй из жизни Тони Остапчук «Тайной Белоснежки» с участием Елены Захаровой. По сюжету в коттеджном поселке под романтичным названием Город Ангелов живёт странная пара. Он – современный знахарь, умеющий лечить отварами трав и малыми дозами ядов. Она – бывшая балерина, страдающая мигренями и почти не выходящая из спальни. Он умрёт первым. У неё ещё есть шанс спастись. Чтобы распутать клубок противоречий, из которых состоит это странное дело, надо прочитать только одно слово и вспомнить только одно имя. Преступник уверен, что все, кто мог это сделать, мертвы.
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Некрасивая подружкаНекрасивая подружка. Дело о четырёх блондинкахНекрасивая подружка. Любовный квадратНекрасивая подружка. Тайна БелоснежкиНекрасивая подружка. Чёрный кот

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