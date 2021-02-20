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«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ

20 февраля
2021 год

Новости кино >>
20 февраля 2021
Жюри IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявило список ее номинантов: в 21 категории представлены 26 проектов, премьера которых в минувшем году состоялась на федеральных каналах, видеосервисах, больших экранах и в онлайн-кинотеатрах, сообщает пресс-служба АПКиТ.

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ
фото: К/ф «Перевал Дятлова»

Лидером по количеству номинаций стала историческая драма «Перевал Дятлова», заявленная сразу в 13 категориях. «Чики» претендуют на восемь статуэток, «Триггер» — на шесть. Все три проекта будут соревноваться за звание лучшего сериала, где один сезон состоит не более чем из 24 эпизодов.

В категорию «Лучший сериал» (более 24 серий) вошли «257 причин, чтобы жить», «Невский. Тень Архитектора» и «След», который за всю историю вручения премии АПКиТ попадает в шорт-лист уже в шестой раз, однако лауреатом еще не становился. За звание лучшего мини-сериала, состоящего из 1-4 эпизодов, поборются «Дельфин», «Диверсант. Крым» и «Мертвые души». Среди комедийных сериалов на победу могут рассчитывать «Беспринципные», «Последний министр» и «#СидЯдома». В номинации «Лучший анимационный сериал» заявлены «Барбоскины», «Маша и Медведь. Новый сезон» и «Три кота». Главную награду среди полнометражных художественных фильмов могут получить «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Огонь» Алексея Нужного и «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ
фото: К/ф «Чики»

За звание «Лучшая актриса сериала» посоревнуются Елена ЛядоваПсих), Чулпан ХаматоваЗулейха открывает глаза»), а также Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова, сыгравшие в «Чиках». «Лучшим актером сериала» может стать Антон ХабаровКазанова»), Константин Богомолов («Псих»), Максим Матвеев («Триггер») или Петр Федоров («Перевал Дятлова»). На награды за роли второго плана претендуют Антон Лапенко и Виталий Кищенко (оба снимались в драмеди «Чики»), Тимофей Трибунцев («Мертвые души»), Роза Хайрулина («Псих»), Татьяна ДогилеваОбычная женщина 2») и Юлия Пересильд («Зулейха открывает глаза»).

Оставшиеся номинации распределились следующим образом:

Лучшая сценарная работа
«Зулейха открывает глаза»
«Перевал Дятлова»
«Триггер»

Лучшие визуальные эффекты
«Грозный»
«Перевал Дятлова»
«Шерлок в России»

Лучшая режиссерская работа
Карен Оганесян — «Игра на выживание»
Кирилл Белевич — «Казанова»
Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев — «Перевал Дятлова»
Эдуард Оганесян — «Чики»

Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Магомаев»
«Перевал Дятлова»
«Чики»

Лучшая операторская работа
«Перевал Дятлова»
«Триггер»
«Чики»

Лучшая работа художника-постановщика
«Грозный»
«Казанова»
«Перевал Дятлова»

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Триггер» лидируют по числу номинаций на премию АПКиТ
фото: К/ф «Триггер»

Лучшая работа художника по костюмам
«Грозный»
«Зулейха открывает глаза»
«Перевал Дятлова»

Лучшая работа художника по гриму
«Грозный»
«Зулейха открывает глаза»
«Перевал Дятлова»

Лучшая работа звукорежиссера
«Перевал Дятлова»
«Триггер»
«Чики»

Лучшая работа режиссера монтажа
«Перевал Дятлова»
«Триггер»
«Шерлок в России»

Лучшая работа кастинг-директора
«Грозный»
«Перевал Дятлова»
«Чики»

Церемония вручения премии АПКиТ состоится 26 марта. Трансляция мероприятия будет идти в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и на официальном сайте Пятого канала.
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257 причин, чтобы житьБарбоскиныБарбоскины на дачеБеспринципныеГрозныйДельфинДиверсант. КрымДорогие товарищиЗулейха открывает глазаИгра на выживаниеКазановаМагомаевМаша и МедведьМёртвые душиНевский. Тень АрхитектораОбычная женщина-2ОгоньПеревал ДятловаПоследний министрПсихСеребряные конькиСидЯдомаСледТри котаТриггерЧикиШерлок в России

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