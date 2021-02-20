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Третий сезон «Акушерки» с Ириной Пеговой стартует 1 марта

20 февраля
2021 год

Новости кино >>
20 февраля 2021
Третий сезон сериала «Акушерка» с Ириной Пеговой в роли талантливого врача стартует 1 марта в 21:20 на «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Третий сезон «Акушерки» с Ириной Пеговой стартует 1 марта
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Пройдя немало испытаний, главная героиня Татьяна Скворцова получила все, о чем мечтала: успешная карьера, взрослая дочь и любимый мужчина. Обжегшись когда-то изменой первого супруга, она верит, что на этот раз будет счастлива. Накануне свадьбы женщина вместе с женихом Дмитрием (Владимир Епифанцев) уезжает в отпуск на базу отдыха. Но там они попадают в беду: страшный ливень обрушивается на заповедник и близлежащие села, снося все на своем пути. Дмитрий вызывается помочь туристам и местным жителям, которые в панике пытаются спастись. Отправившись в труднодоступный горный район, он пропадает вместе с поисково-спасательной группой. Не сумев пережить известие о гибели любимого, Татьяна сама оказывается на больничной койке. На помощь приходит врач местной больницы Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Скворцова видит перед собой не только коллегу, но и сильного мужчину, который готов броситься к ее ногам.

«Есть такой конфликт нашего времени: женщины, имеющие власть и авторитет, состоявшиеся в карьере, часто несчастны в личной жизни. Мне очень интересно было наблюдать, как реальный мир врачей влиял на наш сценарий. Мы снимали в настоящих в больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я сто процентов смогу помочь!» — рассказала Ирина Пегова.
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