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Для режиссеров-дебютантов организуют обучающий семинар о презентации кинопроектов

20 февраля
2021 год

Новости кино >>
20 февраля 2021
В этом году для режиссеров-дебютантов организуют обучающий семинар, который будет посвящен публичной презентации кинопроектов. Проведение мероприятия обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и креативный продюсер телеканала «ТВ-3» Анна Гудкова, сообщается на сайте ведомства.

Для режиссеров-дебютантов организуют обучающий семинар о презентации кинопроектов
фото: culture.gov.ru

«Многие не могут качественно презентовать проект на этапе отбора, а это является ключом к успеху и одним из определяющих факторов современной киноиндустрии. Образовательная программа расскажет, как научиться анализировать и представлять свои проекты, делать выступления эффектными, убедительными и, тем самым, в выигрышном свете представлять свою идею», — отметила Ольга Любимова.

Занятия, состоящие из лекций, дискуссий и тематических заданий, продлятся несколько дней. Участников лично проконсультируют лучшие эксперты отрасли.

Анна Гудкова добавила, что мероприятие станет площадкой для консолидации представителей киноиндустрии. По ее мнению, участники смогут обменяться опытом и поделиться полезной информацией, что поможет выйти отечественному кинематографу на новый качественный уровень.
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