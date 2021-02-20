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Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в ремейке «39 ступеней»

20 февраля
2021 год

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20 февраля 2021
Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в мини-сериале по мотивам фильма Альфреда Хичкока «39 ступеней», который вышел на экраны в 1935 году, сообщает Deadline.

Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в ремейке «39 ступеней»
фото: deadline.com

В центре сюжета оказывается канадец Ричард Хэнни. В лондонском мьюзик-холле он знакомится с девушкой, утверждающей, что ее преследуют убийцы. Разрешив ей остаться у себя, Ричард ввязывается в опасную криминальную игру и становится главным подозреваемым в происходящем той же ночью убийстве своей новой знакомой. Эта история основана на одноименном романе Джона Бакена, написанном в 1915 году.

Режиссерское кресло займет Эдвард Бергер, который успел работать с Камбербэтчем над мини-сериалом «Патрик Мелроуз». Актер также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. За сценарную адаптацию отвечает Марк Л. СмитВышивший», «Полночное небо»).
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39 ступенейВыжившийПатрик МелроузПолночное небо

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