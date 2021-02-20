Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в ремейке «39 ступеней»

В центре сюжета оказывается канадец Ричард Хэнни. В лондонском мьюзик-холле он знакомится с девушкой, утверждающей, что ее преследуют убийцы. Разрешив ей остаться у себя, Ричард ввязывается в опасную криминальную игру и становится главным подозреваемым в происходящем той же ночью убийстве своей новой знакомой. Эта история основана на одноименном романе Джона Бакена, написанном в 1915 году.
Режиссерское кресло займет Эдвард Бергер, который успел работать с Камбербэтчем над мини-сериалом «Патрик Мелроуз». Актер также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. За сценарную адаптацию отвечает Марк Л. Смит («Вышивший», «Полночное небо»).
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