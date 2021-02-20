Ко Дню защитника Отечества запустили акцию #Батявкино

Ко Дню защитника Отечества и выходу в прокат комедии «Батя
» приурочили запуск акции #Батявкино, благодаря которой каждый сможет поздравить своего отца, деда или брата в кинотеатрах на всю страну. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая организует акцию совместно с ТНТ4, TikTok и Объединенной сетью кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».
С 19 по 26 февраля всем желающим предлагают поздравить своих мужчин, сняв видео в соцсети TikTok с использованием специально созданного звукового сингла. В ролике нужно показать весь спектр эмоций своего Бати или спародировать его, а в конце поздравить с 23 февраля. Чтобы попасть в конкурсный отбор, необходимо отметить аккаунт @TNT4RU и опубликовать хэштег #батявкино.
Самые креативные видео будут показаны на большом экране перед сеансами фильма «Батя» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» по всей России.
Комедия «Батя
» — это трогательная история о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди на заре девяностых. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков
, Елена Лядова
, Стас Старовойтов
и Надежда Михалкова
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