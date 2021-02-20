Ко Дню защитника Отечества запустили акцию #Батявкино

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Участники смогут проконсультироваться с экспертами отрасли.

Для режиссеров-дебютантов организуют обучающий семинар о презентации кинопроектов

20 февраля

Третий сезон «Акушерки» с Ириной Пеговой стартует 1 марта

В сериале также сыграли Владимир Епифанцев и Ярослав Бойко.