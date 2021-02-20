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Ко Дню защитника Отечества запустили акцию #Батявкино

20 февраля
2021 год

Новости кино >>
20 февраля 2021
Ко Дню защитника Отечества и выходу в прокат комедии «Батя» приурочили запуск акции #Батявкино, благодаря которой каждый сможет поздравить своего отца, деда или брата в кинотеатрах на всю страну. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая организует акцию совместно с ТНТ4, TikTok и Объединенной сетью кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

Ко Дню защитника Отечества запустили акцию #Батявкино

С 19 по 26 февраля всем желающим предлагают поздравить своих мужчин, сняв видео в соцсети TikTok с использованием специально созданного звукового сингла. В ролике нужно показать весь спектр эмоций своего Бати или спародировать его, а в конце поздравить с 23 февраля. Чтобы попасть в конкурсный отбор, необходимо отметить аккаунт @TNT4RU и опубликовать хэштег #батявкино.

Самые креативные видео будут показаны на большом экране перед сеансами фильма «Батя» в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» по всей России.

Комедия «Батя» — это трогательная история о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди на заре девяностых. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов и Надежда Михалкова.
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