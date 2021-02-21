Фильмы «Чемпион мира», «Лётчик» и «Декабрь» представят в Берлине на Европейском кинорынке

Кинокомпания «Централ Партнершип» начинает продажи новых фильмов на EFM. Об этом сообщает пресс-служба ЦПШ.
«Кинобизнес в России оживает, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Большая часть производств возобновлена, и мы увеличиваем наши международные продажи и цифровую дистрибуцию. На EFM мы анонсируем новые фильмы, основанные на высококачественном жанровом повествовании: сильные женские персонажи, реальные события, триллеры и многое другое… В этом году нашей главной целью по-прежнему является донести национальное производство до мировой аудитории», – говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
Наряду с фильмами в производстве, дистрибьютор продолжает продажи экшн-драмы Алексея Нужного «Огонь». На сегодняшний день фильм продан в Северную Америку, где он выйдет этим летом, в немецкоговорящую Европу, Испанию, Японию, Южную Корею, Австралию и другие территории. Международные продажи экшн-драмы Данилы Козловского «Чернобыль» также продолжаются. Фильм уже продан в Северную Америку и ряд других территорий, включая Испанию, Латинскую Америку, Южную Корею, Японию, Израиль и Прибалтику. Премьера картины в России состоится в апреле этого года, в месяц 35-ой годовщины аварии.
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