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Том Харди поработает с создателем «Рейда» Гаретом Эвансом

21 февраля
2021 год

Новости кино >>
21 февраля 2021
Том Харди получил главную роль в экшн-триллере «Хаос» (Havoc) от Netflix, уверяет Deadline.


За постановку и сценарий картины отвечает создатель «Рейда» Гарет Эванс, подписавший соглашение со стриминговым сервисом после совместной работы над «Апостолом».

Зрителям поведают о событиях, произошедших после неудачной сделки с наркотиками. Избитый детектив должен спасти из криминального преступного мира сына некоего политика. При этом он распутывает глубокую сеть коррупции и заговора, опутывающую весь его город.
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