По идее Джея Джея Абрамса снимут галлюциногенный триллер

По оригинальной идее Джея Джея Абрамса
снимут сериал для HBO Max. Это будет триллер «Возможны изменения
» (Subject To Change), уточняет Variety
.
По сюжету студент решает принять участие в клинических испытаниях, благодаря которым можно неплохо подзаработать. Побочные эффекты от эксперимента дарят парню приключения, изменяющие реальность.
Шоураннером и исполнительным продюсером сериала числится Дженнифер Йель
, на чьём счету «Легион
» и «Декстер
».
«Было невероятно весело плести эту безумную пряжу с Дженн, и я благодарен ей и всем в HBO Max за возможность воплотить эту историю в жизнь», —
говорит Абрамс.
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