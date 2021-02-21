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По идее Джея Джея Абрамса снимут галлюциногенный триллер

21 февраля
2021 год

Новости кино >>
21 февраля 2021
По оригинальной идее Джея Джея Абрамса снимут сериал для HBO Max. Это будет триллер «Возможны изменения» (Subject To Change), уточняет Variety.

По сюжету студент решает принять участие в клинических испытаниях, благодаря которым можно неплохо подзаработать. Побочные эффекты от эксперимента дарят парню приключения, изменяющие реальность.

По идее Джея Джея Абрамса снимут галлюциногенный триллер
фото: letsott.com

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала числится Дженнифер Йель, на чьём счету «Легион» и «Декстер».

«Было невероятно весело плести эту безумную пряжу с Дженн, и я благодарен ей и всем в HBO Max за возможность воплотить эту историю в жизнь», — говорит Абрамс.
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