Эдгар Райт взялся за новую экранизацию «Бегущего человека» Стивена Кинга

Эдгар Райт
поставит новую адаптацию романа Стивена Кинга
«Бегущий человек
», опубликованного в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман
. Об этом сообщает Deadline
.
По сюжету киноверсии 1987 года честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да ещё публично обвинён в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.
Создатели грядущей экранизации пообещали не отходить от первоисточника, как авторы фильма с Арнольдом Шварценеггером
. Над сценарием работают Райт и Майкл Бэколл
, а продюсером выступит Саймон Кинберг
. За производство отвечает Paramount Pictures.
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