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Эдгар Райт взялся за новую экранизацию «Бегущего человека» Стивена Кинга

21 февраля
2021 год

Новости кино >>
21 февраля 2021
Эдгар Райт поставит новую адаптацию романа Стивена Кинга «Бегущий человек», опубликованного в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Об этом сообщает Deadline.


По сюжету киноверсии 1987 года честный полицейский Бен Ричардс отказался стрелять в безоружных демонстрантов и за это был брошен в тюрьму, да ещё публично обвинён в этом самом расстреле. После побега он снова схвачен и вынужден принять участие в жесткой игре «Бегущий человек», когда задача нескольких охотников состоит в том, чтобы выследить и убить жертву.

Создатели грядущей экранизации пообещали не отходить от первоисточника, как авторы фильма с Арнольдом Шварценеггером. Над сценарием работают Райт и Майкл Бэколл, а продюсером выступит Саймон Кинберг. За производство отвечает Paramount Pictures.
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