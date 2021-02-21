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Шарлиз Терон и Керри Вашингтон устроились в «Школу добра и зла»

21 февраля
2021 год

Новости кино >>
21 февраля 2021
Шарлиз Терон и Керри Вашингтон сыграют в фэнтези Netflix «Школа добра и зла» (The School for Good and Evil). Об этом рассказал в своём твиттере режиссёр экранизации романа американского писателя Сомана Чаинани Пол Фейг.

Шарлиз Терон и Керри Вашингтон устроились в «Школу добра и зла»
фото: upnewsinfo.com

Терон предстанет в качестве леди Лессо, а Вашингтон доверили роль профессора Доуви. Над адаптацией работают Лора Солон и Дэвид Маги. Книга Чаинани впервые была опубликована в 2013-м и стала частью серии из шести произведений.

Это история приключений двух лучших подруг — Софи и Агаты — в Школе добра и зла. Там обычных детей учат быть сказочными героями и злодеями. Софи хочет стать принцессой и ждёт, что её возьмут в Школу добра. Агата, напротив, имеет противоположные склонности. Однако жизнь переворачивает всё с ног на голову, чтобы проверить дружбу девочек на прочность.
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