Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из драмы Глендина Айвина
«История семьи Блум
», снятой по книге Бредли Тревора Грива
. В нём семья Наоми Уоттс
выбирает имя птенцу сороки.
По сюжету фильма во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.
Главные роли в картине сыграли Наоми Уоттс, Эндрю Линкольн
, Джеки Уивер
, Рейчел Хауз
, Гриффин Мюррей-Джонсон
, Лианна Уолсмен
, Джиа Каридес
, Лиза Хенсли
, Феликс Кэмерон
и Эб Клиффорд-Барр
.
В российский прокат лента «История семьи Блум
» выйдет 25 февраля.
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