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Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум»

22 февраля
2021 год

Новости кино >>
22 февраля 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из драмы Глендина Айвина «История семьи Блум», снятой по книге Бредли Тревора Грива. В нём семья Наоми Уоттс выбирает имя птенцу сороки.



По сюжету фильма во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.

Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум»

Главные роли в картине сыграли Наоми Уоттс, Эндрю Линкольн, Джеки Уивер, Рейчел Хауз, Гриффин Мюррей-Джонсон, Лианна Уолсмен, Джиа Каридес, Лиза Хенсли, Феликс Кэмерон и Эб Клиффорд-Барр.

В российский прокат лента «История семьи Блум» выйдет 25 февраля.
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№ 1
Даша Лучик   22.02.2021 - 12:29
Почему-то название проассоциировала только с Винкс)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум» фотографии
Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум» фотографии
Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум» фотографии
Пингвин, Зебра или Панда? Премьера отрывка из фильма «История семьи Блум» фотографии
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